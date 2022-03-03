Skoda Auto объявила о приостановке деятельности в России
Чешская автомобильная компания Skoda Auto приостанавливает свою деятельность в России, включая производство и экспорт автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря компании Симоны Гавликовой.
«Приостановкой деловой деятельности в России совет директоров группы Volkswagen реагирует на общую ситуацию, которая характеризуется значительной неопределенностью и сбоями», — сообщила Гавликова. Ранее автоконцерн объявил, что останавливает производство автомобилей на российских заводах и поставки в Россию из-за рубежа. В немецкой компании также сообщили, что ее сотрудникам в России будет выплачиваться пособие по неполной занятости.
Как пишет агентство, в прошлом году Россия была вторым по величине рынком сбыта автомобилей Skoda — здесь было продано 90 400 автомобилей. В России Skoda Auto выпускает модели Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq. Три модели выпускаются на заводе фирмы в Нижнем Новгороде, Rapid выпускается на заводе в Калуге.
28 февраля российское представительство концерна «Фольксваген груп Рус» объявило о приостановке отгрузки автомобилей местным дилерам. Тогда речь шла только о машинах, уже находящихся в России. «Фольксваген груп Рус» объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: «Volkswagen легковые автомобили», «Volkswagen коммерческие автомобили», Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati. Компания производит автомобили и двигатели в Калуге и автомобили на производственной площадке в Нижнем Новгороде.
Зарубежные производители начали приостанавливать поставки своей продукции в Россию на фоне введения западными странами санкций в ответ на российскую военную операцию на Украине. В частности, такое решение приняли General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda. Свои российские заводы остановили Mercedes-Benz, BMW, Hyundai и Renault. Компания Daimler Truck AG сообщила, что приостановит сотрудничество с «Камазом» и прекратит выпуск грузовиков на совместном предприятии «ДК Рус».