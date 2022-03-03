Skoda Auto объявила о приостановке деятельности в России

«Приостановкой деловой деятельности в России совет директоров группы Volkswagen реагирует на общую ситуацию, которая характеризуется значительной неопределенностью и сбоями», — сообщила Гавликова. Ранее автоконцерн объявил, что останавливает производство автомобилей на российских заводах и поставки в Россию из-за рубежа. В немецкой компании также сообщили, что ее сотрудникам в России будет выплачиваться пособие по неполной занятости.