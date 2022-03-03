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Бизнес

Volkswagen остановил производство в России и поставки из-за рубежа

Ведомости

Volkswagen останавливает производство автомобилей на российских заводах и поставки в Россию из-за рубежа, говорится в заявлении компании. В немецком концерне также сообщили, что его сотрудникам в России будет выплачиваться пособие по неполной занятости.

28 февраля российское представительство концерна «Фольксваген груп Рус» объявило о приостановке отгрузки автомобилей местным дилерам. Тогда речь шла только о машинах, уже находящихся в России.

«Фольксваген груп Рус» объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen легковые автомобили, Volkswagen коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati. Компания производит автомобили и двигатели в Калуге и автомобили на производственной площадке в Нижнем Новгороде.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 г. Volkswagen занимал 11,9% российского рынка (-1,6% по сравнению с 2020-м), за этот период в стране было реализовано 197 972 автомобиля концерна (-8,2% год к году).

Зарубежные производители начали приостанавливать поставки своей продукции в Россию на фоне введения западными странами санкций в ответ на российскую военную операцию на Украине. В частности, такое решение приняли General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda.

Nissan временно прекратил поставки кроссовера Pathfinder и не исключил приостановки работы завода в России. Geely и Chery поставили на паузу отгрузки местным дилерам. Свои российские заводы остановили Mercedes-Benz, BMW, Hyundai и Renault. Компания Daimler Truck AG сообщила, что приостановит сотрудничество с «Камазом» и прекратит выпуск грузовиков на совместном предприятии «ДК Рус».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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