Volkswagen остановил производство в России и поставки из-за рубежа
Volkswagen останавливает производство автомобилей на российских заводах и поставки в Россию из-за рубежа, говорится в заявлении компании. В немецком концерне также сообщили, что его сотрудникам в России будет выплачиваться пособие по неполной занятости.
28 февраля российское представительство концерна «Фольксваген груп Рус» объявило о приостановке отгрузки автомобилей местным дилерам. Тогда речь шла только о машинах, уже находящихся в России.
«Фольксваген груп Рус» объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen легковые автомобили, Volkswagen коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati. Компания производит автомобили и двигатели в Калуге и автомобили на производственной площадке в Нижнем Новгороде.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 г. Volkswagen занимал 11,9% российского рынка (-1,6% по сравнению с 2020-м), за этот период в стране было реализовано 197 972 автомобиля концерна (-8,2% год к году).
Зарубежные производители начали приостанавливать поставки своей продукции в Россию на фоне введения западными странами санкций в ответ на российскую военную операцию на Украине. В частности, такое решение приняли General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda.
Nissan временно прекратил поставки кроссовера Pathfinder и не исключил приостановки работы завода в России. Geely и Chery поставили на паузу отгрузки местным дилерам. Свои российские заводы остановили Mercedes-Benz, BMW, Hyundai и Renault. Компания Daimler Truck AG сообщила, что приостановит сотрудничество с «Камазом» и прекратит выпуск грузовиков на совместном предприятии «ДК Рус».