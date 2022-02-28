Volkswagen приостановил поставки автомобилей российским дилерам
Volkswagen временно приостановил отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских центров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу германского автоконцерна.
Уточняется, что речь идет об автомобилях, которые уже находятся на территории России, а не об импорте.
На прошлой неделе ряд крупных автопроизводителей (в том числе Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche) начали отказываться от поставок автомобилей российским дилерам. Эксперты ожидают, что если больше никто не присоединится к компаниям, уже заявившим о приостановке отгрузок, то российский рынок может недосчитаться в 2022 г. порядка 40 000 машин.
На прошлой неделе стало известно, что один из крупнейших автопроизводителей мира Stellantis рассматривает перенос своего завода «ПСМА рус» из России. В качестве альтернативы называется сокращение объемов производства. Германский производитель грузовиков Daimler Truck (принадлежит Mercedes-Benz) приостановил сотрудничество с «Камазом».
По данным портала об автомобилях «Дром», в России в последние дни наблюдается ажиотажный спрос и рост цен на автомобили. Эксперты портала отмечают, что с 24 февраля машины в России подорожали на 13%, а средняя стоимость авто достигла 1,45 млн руб. Каждый второй продавец еще перед выходными поднял цены на 20-30%, однако в субботу - воскресенье они были умеренно скорректированы. Наибольшим спросом пользуются автомобили массового сегмента стоимостью до 600 000 руб. Среди наиболее популярных марок — Lada, Kia, Hyundai, Toyota.