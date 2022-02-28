Volkswagen приостановил поставки автомобилей российским дилерам

По данным портала об автомобилях «Дром», в России в последние дни наблюдается ажиотажный спрос и рост цен на автомобили. Эксперты портала отмечают, что с 24 февраля машины в России подорожали на 13%, а средняя стоимость авто достигла 1,45 млн руб. Каждый второй продавец еще перед выходными поднял цены на 20-30%, однако в субботу - воскресенье они были умеренно скорректированы. Наибольшим спросом пользуются автомобили массового сегмента стоимостью до 600 000 руб. Среди наиболее популярных марок — Lada, Kia, Hyundai, Toyota.