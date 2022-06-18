В Калужской области заявили о скором возвращении к работе ряда автоконцернов

«Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс. Я не буду называть компании, но некоторые (автопроизводители) собираются в ближайшее время возобновить работу, другие — понимают, что в этом году им это вряд ли удастся, но они предпринимают все усилия, чтобы как можно скорее начать работу», — сказал калужский губернатор «РИА Новости».