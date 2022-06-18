В Калужской области заявили о скором возвращении к работе ряда автоконцернов
В ближайшее время некоторые работающие в Калужской области автопроизводители возобновят свою деятельность, сообщил глава региона Владислав Шапша на Петербургском международном экономическом форуме.
«Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс. Я не буду называть компании, но некоторые (автопроизводители) собираются в ближайшее время возобновить работу, другие — понимают, что в этом году им это вряд ли удастся, но они предпринимают все усилия, чтобы как можно скорее начать работу», — сказал калужский губернатор «РИА Новости».
Предприятия приостановили деятельность прежде всего в связи с нарушением логистических цепочек и поставок комплектующих, добавил Шапша. В регионе расположены три автомобильных завода — «Фольксваген груп Рус», «ПСМА Рус» и «Вольво».
Первым после начала спецоперации России на Украине объявил о прекращении производства и продаж автомобилей завод Volvo. На Volvo, а также Scania, MAN, Mercedes и Iveco приходится 17% парка мусоровозов в России. В июне РБК со ссылкой на главу «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева писал, что операторы по вывозу отходов должны будут в течение пяти лет полностью заменить мусоровозы из западных стран — 3800 машин, или 25% рынка.
8 апреля японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors также принял решении о приостановке поставок в Россию и производства на автомобильном заводе «ПСМА Рус» в Калуге, где налажено производство кроссоверов Outlander и рамных внедорожников Pajero Sport.
Производство на заводах Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде было остановлено 3 марта из-за спецоперации и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих. Предприятия могут возобновить работу в июне-июле 2022 г., рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами немецкой компании.