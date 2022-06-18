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Авто

В Калужской области заявили о скором возвращении к работе ряда автоконцернов

Ведомости

В ближайшее время некоторые работающие в Калужской области автопроизводители возобновят свою деятельность, сообщил глава региона Владислав Шапша на Петербургском международном экономическом форуме. 

«Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс. Я не буду называть компании, но некоторые (автопроизводители) собираются в ближайшее время возобновить работу, другие — понимают, что в этом году им это вряд ли удастся, но они предпринимают все усилия, чтобы как можно скорее начать работу», — сказал калужский губернатор «РИА Новости».

Предприятия приостановили деятельность прежде всего в связи с нарушением логистических цепочек и поставок комплектующих, добавил Шапша. В регионе расположены три автомобильных завода — «Фольксваген груп Рус», «ПСМА Рус» и «Вольво».

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Первым после начала спецоперации России на Украине объявил о прекращении производства и продаж автомобилей завод Volvo. На Volvo, а также Scania, MAN, Mercedes и Iveco приходится 17% парка мусоровозов в России. В июне РБК со ссылкой на главу «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева писал, что операторы по вывозу отходов должны будут в течение пяти лет полностью заменить мусоровозы из западных стран — 3800 машин, или 25% рынка.

8 апреля японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors также принял решении о приостановке поставок в Россию и производства на автомобильном заводе «ПСМА Рус» в Калуге, где налажено производство кроссоверов Outlander и рамных внедорожников Pajero Sport. 

Производство на заводах Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде было остановлено 3 марта из-за спецоперации и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих. Предприятия могут возобновить работу в июне-июле 2022 г., рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами немецкой компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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