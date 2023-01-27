Toyota отзовет 8300 автомобилей Lexus в России
Официальное подразделение японского автоконцерна Toyota в России – ООО «Тойота мотор» – отзывает в стране 8301 автомобиль Lexus из-за риска утечки топлива в связи с конструктивными особенностями вентиляционной трубки топливного бака, сообщила пресс-служба Росстандарта.
Речь идет об автомобилях Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованных с 16 марта 2012 г. по 1 октября 2019 г.
«Из-за конструктивных особенностей фланца вентиляционной трубки топливного бака существует вероятность внутренних напряжений на внешней поверхности фланца, что может вызвать образование трещины. Трещина может расширяться со временем и, в зависимости от размера, может, в конечном итоге, возникнуть утечка топлива из трещины», – пояснили там.
После отзыва будет проведена бесплатная замена вентиляционной трубки топливного бака в сборе. Владельцев авто проинформируют представители «Тойота мотор» о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Это уже вторая отзывная кампания Toyota в России, объявленная на этой неделе. Ранее 24 января Росстандарт сообщил об отзыве 47 007 автомобилей из-за проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных. Под отзыв попадают модели Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, которые были проданы с 28 ноября 2020 г. по настоящее время.
Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге в марте 2022 г. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей. В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть предприятие. Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода.