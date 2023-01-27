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Toyota отзовет 8300 автомобилей Lexus в России

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Официальное подразделение японского автоконцерна Toyota в России – ООО «Тойота мотор» – отзывает в стране 8301 автомобиль Lexus из-за риска утечки топлива в связи с конструктивными особенностями вентиляционной трубки топливного бака, сообщила пресс-служба Росстандарта.

Речь идет об автомобилях Lexus GS 250, GS 350, GS 450H, GS-F, IS 200T, IS 250, IS 300H, RC 200T, RC 350, RC-F, реализованных с 16 марта 2012 г. по 1 октября 2019 г.

«Из-за конструктивных особенностей фланца вентиляционной трубки топливного бака существует вероятность внутренних напряжений на внешней поверхности фланца, что может вызвать образование трещины. Трещина может расширяться со временем и, в зависимости от размера, может, в конечном итоге, возникнуть утечка топлива из трещины», – пояснили там. 

После отзыва будет проведена бесплатная замена вентиляционной трубки топливного бака в сборе. Владельцев авто проинформируют представители «Тойота мотор» о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Это уже вторая отзывная кампания Toyota в России, объявленная на этой неделе. Ранее 24 января Росстандарт сообщил об отзыве 47 007 автомобилей из-за проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных. Под отзыв попадают модели Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, которые были проданы с 28 ноября 2020 г. по настоящее время.

Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге в марте 2022 г. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей. В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть предприятие. Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода. 

Ранее по теме: Toyota отзовет 47 000 автомобилей в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных