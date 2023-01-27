Toyota отзовет 8300 автомобилей Lexus в России

Это уже вторая отзывная кампания Toyota в России, объявленная на этой неделе. Ранее 24 января Росстандарт сообщил об отзыве 47 007 автомобилей из-за проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных. Под отзыв попадают модели Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, которые были проданы с 28 ноября 2020 г. по настоящее время.