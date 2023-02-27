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В Минпромторге заявили о падении производства авто в 2022 году на 60%

Ведомости

Производство всех сегментов автомобилей в России в 2022 г. снизилось на 60% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов, передают «РИА Новости».

«В целом у нас объем производства по итогам 2022 г. составил порядка 620 000 автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 г.», – рассказал он во время выступления в Совете Федерации на слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.

Прошлой осенью Каримов сообщал о снижении производства автомобилей в стране по итогам января – августа 2022 г. на 60% в годовом выражении, за этот период в стране было произведено 420 000 автомобилей. «С точки зрения снижения производства в меньшей степени мы видим снижение по автобусам, по грузовикам – порядка 12-14%. Самое большое снижение по легковым автомобилям – более 60%», – отметил тогда Каримов.

В понедельник – 27 февраля – председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов проводит парламентские слушания, которые посвящены проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности. Из анонса, опубликованного на сайте Совета Федерации, следует, что в этом мероприятии помимо Каримова участвуют аудитор Счетной палаты Андрей Перчан, представители профильных исполнительных органов власти Нижегородской, Самарской, Тульской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, а также представители «Камаза», «АвтоВАЗа» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных