В Минпромторге заявили о падении производства авто в 2022 году на 60%
Производство всех сегментов автомобилей в России в 2022 г. снизилось на 60% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов, передают «РИА Новости».
«В целом у нас объем производства по итогам 2022 г. составил порядка 620 000 автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 г.», – рассказал он во время выступления в Совете Федерации на слушаниях, посвященных проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.
Прошлой осенью Каримов сообщал о снижении производства автомобилей в стране по итогам января – августа 2022 г. на 60% в годовом выражении, за этот период в стране было произведено 420 000 автомобилей. «С точки зрения снижения производства в меньшей степени мы видим снижение по автобусам, по грузовикам – порядка 12-14%. Самое большое снижение по легковым автомобилям – более 60%», – отметил тогда Каримов.
В понедельник – 27 февраля – председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов проводит парламентские слушания, которые посвящены проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности. Из анонса, опубликованного на сайте Совета Федерации, следует, что в этом мероприятии помимо Каримова участвуют аудитор Счетной палаты Андрей Перчан, представители профильных исполнительных органов власти Нижегородской, Самарской, Тульской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, а также представители «Камаза», «АвтоВАЗа» и др.