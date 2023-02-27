В Минпромторге заявили о падении производства авто в 2022 году на 60%

Прошлой осенью Каримов сообщал о снижении производства автомобилей в стране по итогам января – августа 2022 г. на 60% в годовом выражении, за этот период в стране было произведено 420 000 автомобилей. «С точки зрения снижения производства в меньшей степени мы видим снижение по автобусам, по грузовикам – порядка 12-14%. Самое большое снижение по легковым автомобилям – более 60%», – отметил тогда Каримов.