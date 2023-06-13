Собянин пообещал вдвое увеличить число электробусов в Москве

«Сейчас на улицах города курсирует 1055 электробусов. Планируем в ближайшие годы увеличить их число больше чем в 2 раза — до 2255. Для этого расширим сеть ультрабыстрых зарядных станций — до конца 2024 г. в Москве их будет свыше 380. 94 станции подключим в этом году по 12 адресам», – написал Собянин