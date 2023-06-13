Собянин пообещал вдвое увеличить число электробусов в Москве
В ближайшие годы в Москве планируется вдвое увеличить число электробусов – до 2255, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Сейчас на улицах города курсирует 1055 электробусов. Планируем в ближайшие годы увеличить их число больше чем в 2 раза — до 2255. Для этого расширим сеть ультрабыстрых зарядных станций — до конца 2024 г. в Москве их будет свыше 380. 94 станции подключим в этом году по 12 адресам», – написал Собянин
Он уточнил, что дополнительные электробусы будут поставлять «КамАЗ» и «Группа ГАЗ». По словам Собянина, контракты с ними уже подписаны.
Вице-президент по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов в начале марта на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) сообщил, что компания планирует выпустить от 250 до 300 новых электробусов за год. Он тогда отметил, что помимо Москвы электробусы будут поставляться в Санкт-Петербург, Ярославль, Красноярск и Краснодар. В компании планируют расширить поставки до 11 городов России.