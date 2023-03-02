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«Группа ГАЗ» планирует выпустить до 300 электробусов за год

Ведомости

Компания по производству транспорта «ГАЗ» планирует выпустить от 250 до 300 новых электробусов, сообщил вице-президент по развитию корпоративных продаж компании Николай Одинцов на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

«С этого года начинает действовать программа городского электрического наземного транспорта – мы уже в этом году в общем выпуске автобусов для общественного транспорта выйдем на 10%-ный объем. В планах 250-300 машин на электрическом приводе», – сказал Одинцов (цитата по ТАСС).

Вице-президент добавил, что помимо Москвы электробусы будут поставляться в Санкт-Петербург, Ярославль, Красноярск и Краснодар. В компании планируют расширить поставки до 11 городов России.

«Группа ГАЗ» начала серийное производство машин на электрической тяге в 2018 г. Тогда первые электробусы начали курсировать по общественным маршрутам Москвы, – в 2022 г. у «Мосгортранса» насчитывалось более 1000 таких машин. В частности, группа уже выпускает электробусы для Санкт-Петербурга, Владивостока, Тюмени и др.

Красноярский экономический форум проходит с 1 по 3 марта. В нем участвует представители 24 субъектов России, 11 иностранных государств, а также 16 международных организаций. Тематика форума – развитие Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации.

В рамках форума были подписаны договоры между авиакомпанией «Красавиа» и Уральским заводом гражданской авиации о поставке 20 самолетов, а также ряд новых соглашений Сбербанка с пятью сибирскими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных