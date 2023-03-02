«Группа ГАЗ» планирует выпустить до 300 электробусов за год

«С этого года начинает действовать программа городского электрического наземного транспорта – мы уже в этом году в общем выпуске автобусов для общественного транспорта выйдем на 10%-ный объем. В планах 250-300 машин на электрическом приводе», – сказал Одинцов (цитата по ТАСС).