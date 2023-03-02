«Группа ГАЗ» планирует выпустить до 300 электробусов за год
Компания по производству транспорта «ГАЗ» планирует выпустить от 250 до 300 новых электробусов, сообщил вице-президент по развитию корпоративных продаж компании Николай Одинцов на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).
«С этого года начинает действовать программа городского электрического наземного транспорта – мы уже в этом году в общем выпуске автобусов для общественного транспорта выйдем на 10%-ный объем. В планах 250-300 машин на электрическом приводе», – сказал Одинцов (цитата по ТАСС).
Вице-президент добавил, что помимо Москвы электробусы будут поставляться в Санкт-Петербург, Ярославль, Красноярск и Краснодар. В компании планируют расширить поставки до 11 городов России.
«Группа ГАЗ» начала серийное производство машин на электрической тяге в 2018 г. Тогда первые электробусы начали курсировать по общественным маршрутам Москвы, – в 2022 г. у «Мосгортранса» насчитывалось более 1000 таких машин. В частности, группа уже выпускает электробусы для Санкт-Петербурга, Владивостока, Тюмени и др.
Красноярский экономический форум проходит с 1 по 3 марта. В нем участвует представители 24 субъектов России, 11 иностранных государств, а также 16 международных организаций. Тематика форума – развитие Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации.
В рамках форума были подписаны договоры между авиакомпанией «Красавиа» и Уральским заводом гражданской авиации о поставке 20 самолетов, а также ряд новых соглашений Сбербанка с пятью сибирскими компаниями.