Газета
Авто

Собянин сообщил о поставке 400 электробусов до конца года

Ведомости

Москва до конца года получит около 400 электробусов отечественного производства, поставка транспорта ожидается в рамках крупнейшей закупки на 1200 единиц, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Электробусы Москве поставляют по контрактам жизненного цикла. Это означает, как пояснил Собянин, что с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за их техническую исправность в течение 15 лет. 

По его словам, электробусы постоянно обновляются. Так, новые модели способны пройти без подзарядки 80 км, а не 40–50 км, как раньше, добавил глава города. На московских маршрутах, по данным Собянина, сейчас работают более 100 новых машин.

Ранее по теме: Граждане смогут напрямую профинансировать закупку электробусов Москвой

В июне московские власти пообещали вдвое увеличить число электробусов – до 2255. Тогда Собянин уточнил, что дополнительные электробусы будут поставлять «КамАЗ» и Группа ГАЗ, контракты с ними уже подписаны.

Вице-президент по развитию корпоративных продаж Группы ГАЗ Николай Одинцов в начале марта говорил, что компания планирует выпустить от 250 до 300 новых электробусов за год. Он тогда отметил, что помимо Москвы электробусы будут поставляться в Санкт-Петербург, Ярославль, Красноярск и Краснодар. В компании намерены расширить поставки до 11 городов России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных