Собянин сообщил о поставке 400 электробусов до конца года

Вице-президент по развитию корпоративных продаж Группы ГАЗ Николай Одинцов в начале марта говорил, что компания планирует выпустить от 250 до 300 новых электробусов за год. Он тогда отметил, что помимо Москвы электробусы будут поставляться в Санкт-Петербург, Ярославль, Красноярск и Краснодар. В компании намерены расширить поставки до 11 городов России.