Собянин сообщил о поставке 400 электробусов до конца года
Москва до конца года получит около 400 электробусов отечественного производства, поставка транспорта ожидается в рамках крупнейшей закупки на 1200 единиц, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Электробусы Москве поставляют по контрактам жизненного цикла. Это означает, как пояснил Собянин, что с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за их техническую исправность в течение 15 лет.
По его словам, электробусы постоянно обновляются. Так, новые модели способны пройти без подзарядки 80 км, а не 40–50 км, как раньше, добавил глава города. На московских маршрутах, по данным Собянина, сейчас работают более 100 новых машин.
В июне московские власти пообещали вдвое увеличить число электробусов – до 2255. Тогда Собянин уточнил, что дополнительные электробусы будут поставлять «КамАЗ» и Группа ГАЗ, контракты с ними уже подписаны.
Вице-президент по развитию корпоративных продаж Группы ГАЗ Николай Одинцов в начале марта говорил, что компания планирует выпустить от 250 до 300 новых электробусов за год. Он тогда отметил, что помимо Москвы электробусы будут поставляться в Санкт-Петербург, Ярославль, Красноярск и Краснодар. В компании намерены расширить поставки до 11 городов России.