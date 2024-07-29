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Италия подтвердила готовность сотрудничать с Китаем по электрокарам

Ведомости

Италия намерена укреплять сотрудничество с Китаем в области электрокаров, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Она приехала туда по приглашению китайского лидера.

«Италия надеется на углубление сотрудничества с Китаем в области экономических и торговых инвестиций, электромобилей, искусственного интеллекта и других сферах», – говорится в сообщении китайского МИДа по результатам встречи. Италия также выступила против торгового протекционизма и выразила готовность продвигать отношения Евросоюза и Китая.

Си, в свою очередь, заявил, что Китай готов оптимизировать сотрудничество с Италией в области экономических и торговых инвестиций, промышленного производства, технологических инноваций и рынков третьих стран. Республика также готова изучать кооперацию в таких областях, как электромобили и искусственный интеллект. Председатель КНР выразил надежду, что Италия обеспечит справедливую, прозрачную, безопасную и недискриминационную бизнес-среду для развития китайских компаний.

Встреча Си и Мелони прошла на фоне введенных ЕС дополнительных пошлин на китайские электромобили. 29 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подтвердил, что торговое и инвестиционное сотрудничество между странами продолжит расширяться, его слова приводит издание The Paper. По его словам, введение дополнительных пошлин на электромобили – проявление протекционизма, а в общих интересах ЕС и Китая решить вопрос с помощью диалога.

4 июля Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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