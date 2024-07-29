Италия подтвердила готовность сотрудничать с Китаем по электрокарам
Италия намерена укреплять сотрудничество с Китаем в области электрокаров, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Она приехала туда по приглашению китайского лидера.
«Италия надеется на углубление сотрудничества с Китаем в области экономических и торговых инвестиций, электромобилей, искусственного интеллекта и других сферах», – говорится в сообщении китайского МИДа по результатам встречи. Италия также выступила против торгового протекционизма и выразила готовность продвигать отношения Евросоюза и Китая.
Си, в свою очередь, заявил, что Китай готов оптимизировать сотрудничество с Италией в области экономических и торговых инвестиций, промышленного производства, технологических инноваций и рынков третьих стран. Республика также готова изучать кооперацию в таких областях, как электромобили и искусственный интеллект. Председатель КНР выразил надежду, что Италия обеспечит справедливую, прозрачную, безопасную и недискриминационную бизнес-среду для развития китайских компаний.
Встреча Си и Мелони прошла на фоне введенных ЕС дополнительных пошлин на китайские электромобили. 29 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подтвердил, что торговое и инвестиционное сотрудничество между странами продолжит расширяться, его слова приводит издание The Paper. По его словам, введение дополнительных пошлин на электромобили – проявление протекционизма, а в общих интересах ЕС и Китая решить вопрос с помощью диалога.
4 июля Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.