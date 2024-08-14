«АвтоВАЗ» проиндексировал стоимость Granta и Niva в августе на 1,4%

В июле представитель концерна Сергей Ильинский допустил рост цен в августе или сентябре. Ильинский отметил, что повышение цен будет на величину не выше инфляции. По его словам, вероятнее всего, возможная индексация не затронет базовые, «наиболее доступные» версии всех моделей Lada.