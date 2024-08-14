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«АвтоВАЗ» проиндексировал стоимость Granta и Niva в августе на 1,4%

Ведомости

Компания «АвтоВАЗ» проиндексировала стоимость моделей Granta и Niva на 1,4% в августе, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

«Индексация цен затронула только две модели (Granta, Niva) и в среднем составила 1,4% (от 20 000 до 40 000 руб.)», – сказал собеседник агентства.

Цены на базовые версии моделей остались без изменений. С начала года цены на Lada проиндексированы на 4,3%, что ниже накопленной инфляции, отметил представитель.

В июле представитель концерна Сергей Ильинский допустил рост цен в августе или сентябре. Ильинский отметил, что повышение цен будет на величину не выше инфляции. По его словам, вероятнее всего, возможная индексация не затронет базовые, «наиболее доступные» версии всех моделей Lada.

Продажи автомобилей Lada в первом полугодии увеличились в 1,5 раза. В общей сложности с начала года был продан 217 631 автомобиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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