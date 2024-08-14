«АвтоВАЗ» проиндексировал стоимость Granta и Niva в августе на 1,4%
«Индексация цен затронула только две модели (Granta, Niva) и в среднем составила 1,4% (от 20 000 до 40 000 руб.)», – сказал собеседник агентства.
Цены на базовые версии моделей остались без изменений. С начала года цены на Lada проиндексированы на 4,3%, что ниже накопленной инфляции, отметил представитель.
В июле представитель концерна Сергей Ильинский допустил рост цен в августе или сентябре. Ильинский отметил, что повышение цен будет на величину не выше инфляции. По его словам, вероятнее всего, возможная индексация не затронет базовые, «наиболее доступные» версии всех моделей Lada.
Продажи автомобилей Lada в первом полугодии увеличились в 1,5 раза. В общей сложности с начала года был продан 217 631 автомобиль.