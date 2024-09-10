В список товаров для параллельного импорта добавлены запчасти для Kia и Hyundai

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Механизм заработал в России 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре он был продлен на 2023 г., а позже – и на 2024 г. В июне этого года директор департамента международной кооперации и лицензирования в сообщил, что использование механизма параллельного импорта планируется продолжить в 2025 г.