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В список товаров для параллельного импорта добавлены запчасти для Kia и Hyundai

В России «значительное» количество авто этих марок, отметили в Минпромторге
Ведомости

Минпромторг РФ обновил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него автозапчасти для южнокорейских брендов KIA и Hyundai. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.

«Перечень дополнен брендами KIA и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями», – поясняется на сайте министерства.

В ведомстве напомнили, что механизм параллельного импорта действует уже более двух лет и «за это время доказал свою эффективность». По итогам 2023 г., по данным Росстата, обрабатывающая промышленность выросла на 7,5%. Таким образом, отметили в Минпромторге, наступает момент, когда можно перейти к постепенному сокращению разрешенных для параллельного импорта товаров. В частности, в рамках новой версии перечня изъятия коснутся ряда брендов, производящих продукцию легкой промышленности.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Механизм заработал в России 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре он был продлен на 2023 г., а позже – и на 2024 г. В июне этого года директор департамента международной кооперации и лицензирования в сообщил, что использование механизма параллельного импорта планируется продолжить в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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