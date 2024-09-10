В список товаров для параллельного импорта добавлены запчасти для Kia и Hyundai

В список товаров для параллельного импорта добавлены запчасти для Kia и HyundaiВ России «значительное» количество авто этих марок, отметили в Минпромторге
Минпромторг РФ обновил перечень товаров для параллельного импорта, включив в него автозапчасти для южнокорейских брендов KIA и Hyundai. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.
«Перечень дополнен брендами KIA и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями», – поясняется на сайте министерства.
В ведомстве напомнили, что механизм параллельного импорта действует уже более двух лет и «за это время доказал свою эффективность». По итогам 2023 г., по данным Росстата, обрабатывающая промышленность выросла на 7,5%. Таким образом, отметили в Минпромторге, наступает момент, когда можно перейти к постепенному сокращению разрешенных для параллельного импорта товаров. В частности, в рамках новой версии перечня изъятия коснутся ряда брендов, производящих продукцию легкой промышленности.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Механизм заработал в России 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре он был продлен на 2023 г., а позже – и на 2024 г. В июне этого года директор департамента международной кооперации и лицензирования в сообщил, что использование механизма параллельного импорта планируется продолжить в 2025 г.