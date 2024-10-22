Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Дума может перенести вступление в силу проекта о расширении ОСАГО на Белоруссию

Ведомости

Госдума может перенести срок вступления в силу норм законопроекта, которым предлагается распространить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, на 1 января 2025 г. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский («Единая Россия»).

Он уточнил, что ранее был принят модельный закон о системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Его реализация предусматривает внесение изменений в законодательство Белоруссии и России.

«По просьбе наших коллег из Белоруссии ввиду определенных обстоятельств была просьба о том, чтобы сделать вступление данного указа с 1 января 2025 г. И, соответственно, мы попросили Государственную думу тоже сделать вступление в силу изменений в закон о страховании тоже с 1 января», – уточнил Пинский (цитата по ТАСС).

24 сентября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить действие ОСАГО на территорию Белоруссии.

Документ предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правом на заключение договора полиса ОСАГО в рамках системы страхования будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в РФ или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию. Он уточнял, что действие ОСАГО начнется с 1 октября 2024 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных