Дума может перенести вступление в силу проекта о расширении ОСАГО на Белоруссию
Госдума может перенести срок вступления в силу норм законопроекта, которым предлагается распространить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, на 1 января 2025 г. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский («Единая Россия»).
Он уточнил, что ранее был принят модельный закон о системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Его реализация предусматривает внесение изменений в законодательство Белоруссии и России.
«По просьбе наших коллег из Белоруссии ввиду определенных обстоятельств была просьба о том, чтобы сделать вступление данного указа с 1 января 2025 г. И, соответственно, мы попросили Государственную думу тоже сделать вступление в силу изменений в закон о страховании тоже с 1 января», – уточнил Пинский (цитата по ТАСС).
24 сентября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить действие ОСАГО на территорию Белоруссии.
Документ предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Правом на заключение договора полиса ОСАГО в рамках системы страхования будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в РФ или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства.
В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал расширение действия полиса ОСАГО на Белоруссию. Он уточнял, что действие ОСАГО начнется с 1 октября 2024 г.