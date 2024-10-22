Дума может перенести вступление в силу проекта о расширении ОСАГО на Белоруссию

«По просьбе наших коллег из Белоруссии ввиду определенных обстоятельств была просьба о том, чтобы сделать вступление данного указа с 1 января 2025 г. И, соответственно, мы попросили Государственную думу тоже сделать вступление в силу изменений в закон о страховании тоже с 1 января», – уточнил Пинский (цитата по ТАСС).