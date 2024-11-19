Коллегия ЕЭК продлила на пять лет ввозную пошлину на китайские колесные диски

2 марта 2018 г. Евразийская экономическая комиссия начала антидемпинговое расследование в отношение колесных дисков из алюминиевого сплава китайского производства, напоминали на китайском портале правовой защиты по торговле. В марте 2019 г. она вынесла постановление, в рамках которого приняла положительное решение по данному делу, и начала вводить пошлину сроком на пять лет на китайские диски. Ставка составляла 33,69%.