Коллегия ЕЭК продлила на пять лет ввозную пошлину на китайские колесные диски
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении литых алюминиевых колесных дисков, произведенных в Китае, сообщил «Ведомостям» представитель торгового блока комиссии.
Она будет действовать по 18 ноября 2029 г. включительно.
«Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 27 декабря 2023 г. в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей дисков из стран Евразийского экономического союза», – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он уточнил, что с такой просьбой в ЕЭК обращалось российское ООО «Литейно-механический завод «Скад», она также была поддержана предприятиями «Азов-Тэк», «Хомен Вилс» (оба из России) и ТОО «Вектор Павлодар» (Казахстан).
2 марта 2018 г. Евразийская экономическая комиссия начала антидемпинговое расследование в отношение колесных дисков из алюминиевого сплава китайского производства, напоминали на китайском портале правовой защиты по торговле. В марте 2019 г. она вынесла постановление, в рамках которого приняла положительное решение по данному делу, и начала вводить пошлину сроком на пять лет на китайские диски. Ставка составляла 33,69%.
Изначально принятые меры действовали до 27 апреля 2024 г. В декабре 2023 г. ЕЭК начала повторное расследование, а в марте 2024 г. продлила срок действия антидемпинговой пошлины на колесные диски до 26 декабря 2024 г. включительно.