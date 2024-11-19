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Коллегия ЕЭК продлила на пять лет ввозную пошлину на китайские колесные диски

Ведомости

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении литых алюминиевых колесных дисков, произведенных в Китае, сообщил «Ведомостям» представитель торгового блока комиссии.

Она будет действовать по 18 ноября 2029 г. включительно.

«Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 27 декабря 2023 г. в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей дисков из стран Евразийского экономического союза», – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он уточнил, что с такой просьбой в ЕЭК обращалось российское ООО «Литейно-механический завод «Скад», она также была поддержана предприятиями «Азов-Тэк», «Хомен Вилс» (оба из России) и ТОО «Вектор Павлодар» (Казахстан).

2 марта 2018 г. Евразийская экономическая комиссия начала антидемпинговое расследование в отношение колесных дисков из алюминиевого сплава китайского производства, напоминали на китайском портале правовой защиты по торговле. В марте 2019 г. она вынесла постановление, в рамках которого приняла положительное решение по данному делу, и начала вводить пошлину сроком на пять лет на китайские диски. Ставка составляла 33,69%.

Изначально принятые меры действовали до 27 апреля 2024 г. В декабре 2023 г. ЕЭК начала повторное расследование, а в марте 2024 г. продлила срок действия антидемпинговой пошлины на колесные диски до 26 декабря 2024 г. включительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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