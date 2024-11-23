Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Ребрендинг Jaguar и его рекламу с моделями раскритиковали в сети

Ведомости

Рекламный ролик британского бренда автомобилей класса люкс Jaguar, который был опубликован в рамках ребрендинга, критикуют в сети, пишет Associated Press.

Компания представит новый логотип Jaguar 2 декабря во время Недели искусств в Майами. В этот же день, как ожидается, производитель покажет  новую электрическую модель автомобиля. Jaguar находится в процессе перехода на полностью электрический привод, отмечает AP.

Опубликованный перед презентацией рекламный ролик на X и в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) вызвал гнев в сети. По данным агентства, в нем Jaguar показал моделей, «одетых в футуристические яркие наряды, идущих по инопланетному ландшафту», но автомобилей в ролике не было, на что стали жаловаться пользователи. Бизнесмен Илон Маск написал в X: «Вы продаете автомобили?» 

Пользователям также не понравился новый стилизованный логотип, отмечает AP. Рекламный ролик задает «не тот тон» потенциальным покупателям, а компания совершает ошибку, не используя в маркетинге «наследие бренда», считает профессор маркетинга Чарльз Тейлор из школы бизнеса Вилланова в Пенсильвании.

«Если бы они вернулись с действительно хорошим электромобилем, они могли бы опираться на свой предыдущий имидж, а не на то, чтобы действительно выбросить наследие бренда и пойти в этом направлении», – сказал он.

Ребрендинг Jaguar связан с его переходом на выпуск исключительно электромобилей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных