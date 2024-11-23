Ребрендинг Jaguar и его рекламу с моделями раскритиковали в сети
Рекламный ролик британского бренда автомобилей класса люкс Jaguar, который был опубликован в рамках ребрендинга, критикуют в сети, пишет Associated Press.
Компания представит новый логотип Jaguar 2 декабря во время Недели искусств в Майами. В этот же день, как ожидается, производитель покажет новую электрическую модель автомобиля. Jaguar находится в процессе перехода на полностью электрический привод, отмечает AP.
Опубликованный перед презентацией рекламный ролик на X и в Instagram
Пользователям также не понравился новый стилизованный логотип, отмечает AP. Рекламный ролик задает «не тот тон» потенциальным покупателям, а компания совершает ошибку, не используя в маркетинге «наследие бренда», считает профессор маркетинга Чарльз Тейлор из школы бизнеса Вилланова в Пенсильвании.
«Если бы они вернулись с действительно хорошим электромобилем, они могли бы опираться на свой предыдущий имидж, а не на то, чтобы действительно выбросить наследие бренда и пойти в этом направлении», – сказал он.
Ребрендинг Jaguar связан с его переходом на выпуск исключительно электромобилей.