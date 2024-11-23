Ребрендинг Jaguar и его рекламу с моделями раскритиковали в сети

Опубликованный перед презентацией рекламный ролик на X и в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) вызвал гнев в сети. По данным агентства, в нем Jaguar показал моделей, «одетых в футуристические яркие наряды, идущих по инопланетному ландшафту», но автомобилей в ролике не было, на что стали жаловаться пользователи. Бизнесмен Илон Маск написал в X: «Вы продаете автомобили?»