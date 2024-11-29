«АвтоВАЗ» начнет продажи Lada Aura с 30 ноября
«С начала декабря Lada Aura начнут поступать в другие регионы России, первыми из которых станут Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская области, Крым, Татарстан и др.», – добавили в компании.
Дата появления авто в дилерских центрах зависит от их удаленности и сроков доставки. Согласно сообщению «АвтоВАЗа», в течение декабря 2024 г. компания намерена нарастить выпуск Lada Aura. Предполагается, что во второй половине месяца производство составит до 76 машин в день.
Lada Aura создана на базе Lada Vesta. У автомобиля удлиненный кузов, салон сделан из натуральной кожи. Мощность двигателя машины составляет 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. Авто представили в июне 2023 г. на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Серийное производство Lada Aura запустил президент Владимир Путин в октябре 2024 г.
Путин и министр финансов Антон Силуанов уже протестировали новый седан. Глава государства положительно оценил Lada Aura. Силуанов заявил, что новая модель сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники.