«АвтоВАЗ» начнет продажи Lada Aura с 30 ноября

Дата появления авто в дилерских центрах зависит от их удаленности и сроков доставки. Согласно сообщению «АвтоВАЗа», в течение декабря 2024 г. компания намерена нарастить выпуск Lada Aura. Предполагается, что во второй половине месяца производство составит до 76 машин в день.