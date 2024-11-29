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«АвтоВАЗ» начнет продажи Lada Aura с 30 ноября

Ведомости

Компания «АвтоВАЗ» объявила о старте розничных продаж седана Lada Aura. Автомобили начнут поступать в дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга с 30 ноября, рекомендованная розничная цена (РРЦ) начинается с 2,6 млн руб.

«С начала декабря Lada Aura начнут поступать в другие регионы России, первыми из которых станут Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская области, Крым, Татарстан и др.», – добавили в компании.

Дата появления авто в дилерских центрах зависит от их удаленности и сроков доставки. Согласно сообщению «АвтоВАЗа», в течение декабря 2024 г. компания намерена нарастить выпуск Lada Aura. Предполагается, что во второй половине месяца производство составит до 76 машин в день.

Lada Aura создана на базе Lada Vesta. У автомобиля удлиненный кузов, салон сделан из натуральной кожи. Мощность двигателя машины составляет 122 л. с., объем – 1,8 л. Модель оснащена автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. Авто представили в июне 2023 г. на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Серийное производство Lada Aura запустил президент Владимир Путин в октябре 2024 г.

Путин и министр финансов Антон Силуанов уже протестировали новый седан. Глава государства положительно оценил Lada Aura. Силуанов заявил, что новая модель сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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