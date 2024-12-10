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IG Metall: почти 70 000 работников Volkswagen участвовали в забастовке в ФРГ

Ведомости

Во второй предупредительной забастовке на заводах Volkswagen в Германии на фоне конфликта из-за ожидаемого снижения заработной платы и планов по закрытию предприятий приняли участие около 68 000 сотрудников компании. Об этом сообщил профсоюз IG Metall.

На прошлой неделе к первой предупредительной забастовке приссоединились порядка 100 000 работников Volkswagen.

1 декабря издания Der Tagesspiegel и Bild сообщили, что IG Metall призвал к масштабным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen в ФРГ в связи со снижением заработной платы и планами по закрытию заводов. Автопроизводитель собирается понизить зарплаты около 120 000 сотрудников на 10%, обсуждаются также сокращения и закрытие предприятий. По данным профсоюза, под угрозой находятся как минимум три завода и «десятки тысяч рабочих мест».

По информации Der Tagesspiegel, в последний раз комплексные акции на всех шести крупных заводах Западной Германии проводились в 2018 г., тогда в забастовках участвовали более 50 000 сотрудников в Вольфсбурге, Ганновере, Эмдене, Касселе-Баунатале, Брауншвейге и Зальцгиттере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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