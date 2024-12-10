IG Metall: почти 70 000 работников Volkswagen участвовали в забастовке в ФРГ

1 декабря издания Der Tagesspiegel и Bild сообщили, что IG Metall призвал к масштабным предупредительным забастовкам на заводах Volkswagen в ФРГ в связи со снижением заработной платы и планами по закрытию заводов. Автопроизводитель собирается понизить зарплаты около 120 000 сотрудников на 10%, обсуждаются также сокращения и закрытие предприятий. По данным профсоюза, под угрозой находятся как минимум три завода и «десятки тысяч рабочих мест».