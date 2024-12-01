В Германии заявили о предупредительных забастовках на заводах Volkswagen
Профсоюз IG Metall призвал к масштабным предупредительным забастовкам на всех заводах Volkswagen в Германии на фоне конфликта из-за ожидаемого снижения заработной платы, которое затронет около 120 000 сотрудников, и планов по закрытию заводов. Об этом пишут Der Tagesspiegel и Bild.
«В понедельник на всех заводах начнутся предупредительные забастовки», – заявил региональный менеджер IG Metall Нижней Саксонии Торстен Грегер.
По данным немецких СМИ, профсоюз после истечения срока «мирного обязательства», согласно которому не допускается проведение забастовок, провел акции в Вольфсбурге и Цвикау. У штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге, пишет Bild, профсоюз организовал мероприятие с колокольным звоном, а в Цвикау – с использованием красных дымовых шашек. На обеих акциях присутствовали сотни работников.
Было сказано «достаточно слов», и со следующей недели последуют действия, заявил глава производственного совета в Цвикау Уве Кунстманн. Глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло также заявила, что разочарование среди рабочих «велико», и благодаря забастовке у них появилась возможность «выпустить пар».
Volkswagen планирует понизить зарплаты около 120 000 сотрудников на 10%, обсуждаются также сокращения и закрытие предприятий, пишут издания. По данным профсоюза, под угрозой находятся как минимум три завода и «десятки тысяч рабочих мест».
«Мы не хотим этого конфликта, но мы будем бороться с ним до тех пор, пока совет директоров фокусируется только на сокращениях и увольнениях, а не на перспективах», – сказал Грегер.
Он допустил, что этот конфликт может стать одним из самых тяжелых, которые «Volkswagen когда-либо видел».
IG Metall и производственный совет предложили пока не повышать сотрудникам зарплаты, а вместо этого направить эти средства в будущий фонд. Автопроизводителя призвали воздерживаться от закрытия заводов и увольнений, но Volkswagen заявил, что это предложение «не принесет долговременного облегчения». Следующий раунд коллективных переговоров должен пройти 9 декабря.
По данным Tagesspiegel, в последний раз комплексные акции на всех шести крупных заводах Западной Германии проводились в 2018 г., тогда, по данным IG Metall, в забастовках приняли участие более 50 000 сотрудников в Вольфсбурге, Ганновере, Эмдене, Касселе-Баунатале, Брауншвейге и Зальцгиттере.