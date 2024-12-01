Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

В Германии заявили о предупредительных забастовках на заводах Volkswagen

Ведомости

Профсоюз IG Metall призвал к масштабным предупредительным забастовкам на всех заводах Volkswagen в Германии на фоне конфликта из-за ожидаемого снижения заработной платы, которое затронет около 120 000 сотрудников, и планов по закрытию заводов. Об этом пишут Der Tagesspiegel и Bild.

«В понедельник на всех заводах начнутся предупредительные забастовки», – заявил региональный менеджер IG Metall Нижней Саксонии Торстен Грегер.

По данным немецких СМИ, профсоюз после истечения срока «мирного обязательства», согласно которому не допускается проведение забастовок, провел акции в Вольфсбурге и Цвикау. У штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге, пишет Bild, профсоюз организовал мероприятие с колокольным звоном, а в Цвикау – с использованием красных дымовых шашек. На обеих акциях присутствовали сотни работников. 

Было сказано «достаточно слов», и со следующей недели последуют действия, заявил глава производственного совета в Цвикау Уве Кунстманн. Глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло также заявила, что разочарование среди рабочих «велико», и благодаря забастовке у них появилась возможность «выпустить пар». 

Volkswagen планирует понизить зарплаты около 120 000 сотрудников на 10%, обсуждаются также сокращения и закрытие предприятий, пишут издания. По данным профсоюза, под угрозой находятся как минимум три завода и «десятки тысяч рабочих мест».

«Мы не хотим этого конфликта, но мы будем бороться с ним до тех пор, пока совет директоров фокусируется только на сокращениях и увольнениях, а не на перспективах», – сказал Грегер.

Он допустил, что этот конфликт может стать одним из самых тяжелых, которые «Volkswagen когда-либо видел».

IG Metall и производственный совет предложили пока не повышать сотрудникам зарплаты, а вместо этого направить эти средства в будущий фонд. Автопроизводителя призвали воздерживаться от закрытия заводов и увольнений, но Volkswagen заявил, что это предложение «не принесет долговременного облегчения». Следующий раунд коллективных переговоров должен пройти 9 декабря.

По данным Tagesspiegel, в последний раз комплексные акции на всех шести крупных заводах Западной Германии проводились в 2018 г., тогда, по данным IG Metall, в забастовках приняли участие более 50 000 сотрудников в Вольфсбурге, Ганновере, Эмдене, Касселе-Баунатале, Брауншвейге и Зальцгиттере. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных