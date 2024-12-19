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Volkswagen близок к соглашению о реструктуризации бренда без закрытия заводов

Ведомости

Руководство Volkswagen AG выразило готовность сохранить работу заводов и возобновить действие соглашений о гарантиях занятости до 2030 г., если работники откажутся от премиальных выплат. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с вопросом.

Кроме того, обсуждаются и меры по сокращению расходов. В них входят дислокация производства хэтчбека Golf с завода в немецком Вольфсбурге в Мексику и остановка производства электромобилей марки VW в Цвиккау.

Представители Volkswagen отказались от комментариев, передает Bloomberg.

В сентябре стало известно, что глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планировала закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.

25 сентября профсоюзные лидеры пригрозили Volkswagen забастовками на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии.

В декабре во второй предупредительной забастовке на заводах Volkswagen в Германии на фоне конфликта из-за ожидаемого снижения заработной платы и планов по закрытию предприятий приняли участие около 68 000 сотрудников компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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