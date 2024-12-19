Volkswagen близок к соглашению о реструктуризации бренда без закрытия заводов
Руководство Volkswagen AG выразило готовность сохранить работу заводов и возобновить действие соглашений о гарантиях занятости до 2030 г., если работники откажутся от премиальных выплат. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с вопросом.
Кроме того, обсуждаются и меры по сокращению расходов. В них входят дислокация производства хэтчбека Golf с завода в немецком Вольфсбурге в Мексику и остановка производства электромобилей марки VW в Цвиккау.
Представители Volkswagen отказались от комментариев, передает Bloomberg.
В сентябре стало известно, что глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планировала закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.
25 сентября профсоюзные лидеры пригрозили Volkswagen забастовками на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии.
В декабре во второй предупредительной забастовке на заводах Volkswagen в Германии на фоне конфликта из-за ожидаемого снижения заработной платы и планов по закрытию предприятий приняли участие около 68 000 сотрудников компании.