Продажи новых авто могут вырасти до 1,8 млн штук по итогам 2024 года
Продажи новых автомобилей всех сегментов в России по итогам этого года составят порядка 1,8 млн штук, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Общий объем рынка составит по концу года порядка 1,8 млн автомобилей, из которых 1,5 млн придется на легковой автомобильный транспорт», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).
Производство авто в 2024 г. ожидается на уровне 980 000 единиц, легковых машин будет выпущено около 750 000.
«Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. при базовом сценарии снизятся на 10% к предыдущему году до 1,43 млн шт. При негативном сценарии ожидается снижение рынка на 20% год к году до 1,27 млн машин. В оптимистичном – продажи останутся на уровне текущего года и составят около 1,59 млн единиц.
Сильное снижение было отмечено в легковом сегменте в ноябре этого года. Тогда продажи снизились впервые с июля сразу на 29% к октябрю до 121 884 авто. Наиболее существенно повлияли на это возросшая стоимость автокредитов и ограничения (в части предельного уровня долговой нагрузки) к заемщикам, поскольку более половины новых легковых машин сейчас продается в кредит.