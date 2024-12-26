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Продажи новых авто могут вырасти до 1,8 млн штук по итогам 2024 года

Ведомости

Продажи новых автомобилей всех сегментов в России по итогам этого года составят порядка 1,8 млн штук, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Общий объем рынка составит по концу года порядка 1,8 млн автомобилей, из которых 1,5 млн придется на легковой автомобильный транспорт», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Производство авто в 2024 г. ожидается на уровне 980 000 единиц, легковых машин будет выпущено около 750 000.

«Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. при базовом сценарии снизятся на 10% к предыдущему году до 1,43 млн шт. При негативном сценарии ожидается снижение рынка на 20% год к году до 1,27 млн машин. В оптимистичном – продажи останутся на уровне текущего года и составят около 1,59 млн единиц.

Сильное снижение было отмечено в легковом сегменте в ноябре этого года. Тогда продажи снизились впервые с июля сразу на 29% к октябрю до 121 884 авто. Наиболее существенно повлияли на это возросшая стоимость автокредитов и ограничения (в части предельного уровня долговой нагрузки) к заемщикам, поскольку более половины новых легковых машин сейчас продается в кредит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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