Продажи новых авто могут вырасти до 1,8 млн штук по итогам 2024 года

«Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. при базовом сценарии снизятся на 10% к предыдущему году до 1,43 млн шт. При негативном сценарии ожидается снижение рынка на 20% год к году до 1,27 млн машин. В оптимистичном – продажи останутся на уровне текущего года и составят около 1,59 млн единиц.