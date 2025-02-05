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WSJ: Nissan намерен отказаться от условий Honda по слиянию

Ведомости

Совет директоров Nissan планирует отклонить условия Honda по слиянию. Это ставит план объединения компаний под угрозу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

23 декабря Honda и Nissan объявили о планах объединиться. Предполагалось, что два японских автопроизводителя станут дочерними компаниями одного холдинга. Согласно информации собеседника WSJ, в последние дни Honda выступила с новой инициативой, согласно которой Nissan займет место «дочки» Honda вместо изначально планировавшейся более равноправной структуры. По словам источника, Nissan расценивает новое предложение как неприемлемое и не планирует соглашаться на него. При этом собеседник отметил, что Nissan и Honda продолжат сотрудничество, предшествовавшее переговорам о слиянии: речь, в том числе, о взаимодействии в области программного обеспечения и электромобилей.

Отмечается, что окончательное решение об отмене сделки пока не принято, ожидается, что совет директоров Nissan соберется для обсуждения этого вопроса 5 февраля.

О том что Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии, Financial Times со ссылкой на источники сообщила 18 декабря 2024 г. Тогда сообщалась, что по итогам переговоров может появиться «японский гигант» стоимостью $52 млрд. 23 декабря Reuters писало, что если слияние японских автогигантов произойдет, их союз станет «оборонительным» – необходимым для защиты от китайских производителей электрокаров, стремительно завоевывающих мировой рынок.

В марте прошлого года Honda и Nissan объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. В июле Nikkei Asia писала, что Mitsubishi Motors, 34,01% акциями которой владеет Nissan, присоединится к альянсу Honda и Nissan в условиях ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими. В ноябре Reuters сообщало, что Nissan сократит 9000 рабочих мест (6,7% сотрудников) по всему миру на фоне падения продаж в Китае и США. Было также отмечено, что Nissan намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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