WSJ: Nissan намерен отказаться от условий Honda по слиянию
23 декабря Honda и Nissan объявили о планах объединиться. Предполагалось, что два японских автопроизводителя станут дочерними компаниями одного холдинга. Согласно информации собеседника WSJ, в последние дни Honda выступила с новой инициативой, согласно которой Nissan займет место «дочки» Honda вместо изначально планировавшейся более равноправной структуры. По словам источника, Nissan расценивает новое предложение как неприемлемое и не планирует соглашаться на него. При этом собеседник отметил, что Nissan и Honda продолжат сотрудничество, предшествовавшее переговорам о слиянии: речь, в том числе, о взаимодействии в области программного обеспечения и электромобилей.
Отмечается, что окончательное решение об отмене сделки пока не принято, ожидается, что совет директоров Nissan соберется для обсуждения этого вопроса 5 февраля.
О том что Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии, Financial Times со ссылкой на источники сообщила 18 декабря 2024 г. Тогда сообщалась, что по итогам переговоров может появиться «японский гигант» стоимостью $52 млрд. 23 декабря Reuters писало, что если слияние японских автогигантов произойдет, их союз станет «оборонительным» – необходимым для защиты от китайских производителей электрокаров, стремительно завоевывающих мировой рынок.
В марте прошлого года Honda и Nissan объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. В июле Nikkei Asia писала, что Mitsubishi Motors, 34,01% акциями которой владеет Nissan, присоединится к альянсу Honda и Nissan в условиях ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими. В ноябре Reuters сообщало, что Nissan сократит 9000 рабочих мест (6,7% сотрудников) по всему миру на фоне падения продаж в Китае и США. Было также отмечено, что Nissan намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей.