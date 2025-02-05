WSJ: Nissan намерен отказаться от условий Honda по слиянию

В марте прошлого года Honda и Nissan объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. В июле Nikkei Asia писала, что Mitsubishi Motors, 34,01% акциями которой владеет Nissan, присоединится к альянсу Honda и Nissan в условиях ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими. В ноябре Reuters сообщало, что Nissan сократит 9000 рабочих мест (6,7% сотрудников) по всему миру на фоне падения продаж в Китае и США. Было также отмечено, что Nissan намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей.