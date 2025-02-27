Гендиректора Nissan могут снять с должности после провала сделки с Honda
Сам Учида в феврале допустил отказ от своей должности, при этом заявил о намерении стабилизировать бизнес Nissan. Агентство отмечает, что он подготовил инвесторов к чистому убытку в размере $536 млн за финансовый год.
Учида занял пост гендиректора Nissan в конце 2019 г. Тогда он сменил Ясухиро Ямаути, который временно исполнял обязанности гендиректора после отставки Хирото Сайкавы. Учида работает в Nissan с 2003 г. С 2018 г. до своего назначения на пост гендиректора руководил операциями Nissan в Китае.
В декабре 2024 г. Reuters писал, что слияние японских автогигантов Nissan и Honda планируется из-за угрозы китайских производителей электромобилей. Переговоры планировали завершить к лету 2025 г. Предполагалось, что бизнес будет интегрирован через создание совместной холдинговой структуры. Переговоры об объединении остановились после того, как Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией.