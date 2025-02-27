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Гендиректора Nissan могут снять с должности после провала сделки с Honda

Ведомости

Макото Учиду могут снять с должности генерального директора Nissan Motor Co. после провала переговоров об объединении с Honda Motor Co. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сам Учида в феврале допустил отказ от своей должности, при этом заявил о намерении стабилизировать бизнес Nissan. Агентство отмечает, что он подготовил инвесторов к чистому убытку в размере $536 млн за финансовый год.

Учида занял пост гендиректора Nissan в конце 2019 г. Тогда он сменил Ясухиро Ямаути, который временно исполнял обязанности гендиректора после отставки Хирото Сайкавы. Учида работает в Nissan с 2003 г. С 2018 г. до своего назначения на пост гендиректора руководил операциями Nissan в Китае.

В декабре 2024 г. Reuters писал, что слияние японских автогигантов Nissan и Honda планируется из-за угрозы китайских производителей электромобилей. Переговоры планировали завершить к лету 2025 г. Предполагалось, что бизнес будет интегрирован через создание совместной холдинговой структуры. Переговоры об объединении остановились после того, как Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией.

13 февраля этого года агентство Kyodo сообщило, что Honda и Nissan отказались от планов по слиянию. 18 февраля Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Honda готова возобновить переговоры об объединении в случае ухода Учиды со своего поста в Nissan.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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