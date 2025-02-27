Гендиректора Nissan могут снять с должности после провала сделки с Honda

Учида занял пост гендиректора Nissan в конце 2019 г. Тогда он сменил Ясухиро Ямаути, который временно исполнял обязанности гендиректора после отставки Хирото Сайкавы. Учида работает в Nissan с 2003 г. С 2018 г. до своего назначения на пост гендиректора руководил операциями Nissan в Китае.