Gillette снижает цены

Gillette надеется остановить отток клиентов, которые все чаще стали выбирать дешевые бритвы и лезвия

Крупнейший производитель бритвенных станков – Gillette – издавна придерживался простой и прибыльной стратегии: увеличивал цены на продукцию за счет разного рода улучшений. Теперь бренд со 115-летней историей попробует сменить тактику и снизит цены, сделав акцент на недорогих моделях. Таким образом владелец марки Procter & Gamble (P&G) надеется остановить отток клиентов, которые все чаще стали выбирать дешевые бритвы и лезвия от молодых интернет-компаний вроде Dollar Shave Club и Harry’s.