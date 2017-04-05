Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: Gillette подешевеет

Gillette снижает цены

Сделать это производителя всемирно известных бритвенных станков вынуждает конкуренция с онлайн-стартапами
Gillette надеется остановить отток клиентов, которые все чаще стали выбирать дешевые бритвы и лезвия
Gillette надеется остановить отток клиентов, которые все чаще стали выбирать дешевые бритвы и лезвия
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший производитель бритвенных станков – Gillette – издавна придерживался простой и прибыльной стратегии: увеличивал цены на продукцию за счет разного рода улучшений. Теперь бренд со 115-летней историей попробует сменить тактику и снизит цены, сделав акцент на недорогих моделях. Таким образом владелец марки Procter & Gamble (P&G) надеется остановить отток клиентов, которые все чаще стали выбирать дешевые бритвы и лезвия от молодых интернет-компаний вроде Dollar Shave Club и Harry’s.

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