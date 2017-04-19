Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: «Протек» верит в антибиотики

ГК «Протек» купила производителя антибиотиков «Рафарма»

Сумма сделки составила не менее 6,7 млрд рублей

Анастасия Иванова

/ Ведомости