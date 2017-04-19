Промышленность
Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: «Протек» верит в антибиотики

ГК «Протек» купила производителя антибиотиков «Рафарма»

Сумма сделки составила не менее 6,7 млрд рублей
У «Рафармы» уникальный для России завод: здесь можно производить высокотоксичные антибиотики Сергей Пятаков
У «Рафармы» уникальный для России завод: здесь можно производить высокотоксичные антибиотики Сергей Пятаков
РИА Новости

О покупке производственных мощностей «Рафармы» сказано в сообщении ГК «Протек» (см. врез). Представитель «Рафармы» уточнил: куплено 100% акций одноименной компании.

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