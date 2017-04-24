Сеть салонов красоты Kistochki нашла инвестора

Новосибирская компания «Юнисервис капитал» сообщила, что вложит в развитие петербургской сети салонов красоты Kistochki до 40 млн руб. Сумма первого транша составила 5 млн руб. На эти деньги откроется новый салон в Центральном районе.

Благодаря инвестициям планируется за год-два увеличить сеть Kistochki в пять раз (с 11 до 50 студий в Петербурге и Ленобласти), а также выйти в города СЗФО с населением от 300 000 до 1 млн человек, в том числе за счет франшизы, сообщила «Ведомостям» владелица сети Виктория Рудзий.

Kistochki —круглосуточная сеть студий маникюра и педикюра в Петербурге – открылась в 2016 г. По данным «Юнисервис капитала», вложения в первую студию окупились меньше чем за 6 месяцев, в среднем окупаемость должна составлять не более 15 месяцев . «Инвестор выбрал нас из-за высокой маржинальности. Мы зашли на этот рынок чуть больше года назад и до сих пор не видим потолка, хотя отрасль конкурентная», - утверждает Рудзий. По ее словам, рынок растет, но на сети салонов маникюра и педикюра приходится чуть более 10%. «Вложение в петербургскую индустрию красоты перспективно, поскольку направление показывает активный рост», - цитирует пресс-служба генерального директора «Юнисервис капитала» Алексея Антипина. Структуру сделки стороны не раскрывают.

По оценке Рудзий, в топ-3 игроков рынка маникюра в Петербурге помимо Kistochki входит сеть салонов Лены Лениной и Пиlки. В базе постоянных посетителей Kistochki – более 60 000 человек, рассказала ее владелица. Сеть планирует расширение списка услуг за счет новых направлений, в числе которых уход за бровями и ресницами. Чтобы сохранять круглосуточный формат, компания открывает отдельно стоящие салоны, а не «острова» в ТРЦ, уточняет Рудзий.

«Юнисервис капитал» был создан в 2009 г., компания специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса. С 2014 г. объем инвестиций в банковские инвестиционные ноты превысил 4,5 млрд руб., сказано на сайте компании.