Фармкомпания «Активный компонент» за 400 млн руб. купила ДСК «Славянский»

Производитель активных фармацевтических субстанций «Активный компонент» на прошлой неделе закрыл сделку по покупке ДСК «Славянский» и 5 га земли в Пушкинском районе, сумма сделки 400 млн руб., рассказал президент «Активного компонента» Александр Семенов на конференции «Ведомостей» «Фармацевтический бизнес: перспективы развития в СЗФО». Продавцами выступили Давид Трактовенко и Сергей Подобед (владельцы строительной компании «Балтрос»). По словам Семенова, участок и здание приобретены для создания нового фармацевтического завода, в который «Активный компонент» инвестирует около 2 млрд руб.

Здание, построенное в 2010 г., расположено в 500 м от Пушкинского фармкластера, на участке можно разместить дополнительные мощности, говорит Семенов. Площадь здания около 22000 кв.м., до 10000 кв.м. займут кафедра Химико-фармацевтической академии и лаборатории компаний-партнёров, около 12000 кв м – производство, добавляет он. За счет нового завода производство субстанций увеличится с 40 тонн в год до 80-100 тонн в год. «Активный компонент» планирует привлечь 500 млн руб. из федерального Фонда развития промышленности и 150 млн руб. - из регионального. В проект компания планирует вложить 30% собственных средств.

Оборот «Активного компонента» в 2016 г. составил около 1 млрд руб., в 2017 г. ожидается 1,3 - 1,4 млрд руб., к 2020 г. компания собирается достигнуть оборота в 4,5 млрд руб. и EBITDA - 1 млрд руб., говорит Семенов. В портфеле компании более 50 субстанций, она сотрудничает с российскими производителями (Нижфарм, Фармстандарт, Вертекс, Акрихин и др.), а также с производителями лекарств из Сербии, Израиля и Германии.

ГК «Балтрос» выставил ДСК «Славянский» на продажу несколько лет назад. В 2014 г. Российский аукционный дом выставлял его на торги с начальной ценой 1 млрд руб., но заявок не поступило. Мощность ДСК, производящего панели для поселков «Славянка» и «Новая Ижора», которые строил «Балтрос», составляла более 200 000 кв. м жилья в год. «Балтрос» завершил проект «Славянка», поэтому не нуждается больше в мощностях этого комбината, объяснил тогда продажу ДСК представитель «Балтроса». Связаться с «Балтросом» вчера не удалось.

ДСК продан из расчета около 18000-20000 руб. за кв. м готового здания с инфраструктурой, что на 20-30% ниже, чем стоимость нового строительства, даже без учета земли, рассуждает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований JLL в Петербурге. При более благоприятном инвестиционном климате в Петербурге стоимость площадки могла быть выше, но могли быть дополнительные факторы, обусловившие скорую продажу, добавляет эксперт.

В 2016 г. в Россию было завезено 11600 тонн активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму в 60,6 млрд. руб., объём внутрироссийского производства за тот же период составил 12300 тонн или 6,2 млрд. руб., но примерно две трети приходится на медицинские газы, альбумин, этиловый спирт и хлоргексидин – т.н. крупнотоннажное производство, говорит директор по развитию аналитической компании «RNC фарма» Николай Беспалов. По сравнению с 2015 г. импорт вырос на 3% в деньгах и на 23% в натуральном выражении, российское производство на 20% в денежном выражении и всего на 4% - в натуральном. Российские производители стали производить больше дорогостоящих АФИ, которые занимают небольшой объём в натуральном выражении, при этом существенно вырос ввоз относительно недорогих АФИ из-за границы (в т.ч. для загрузки предприятий иностранных фармкомпаний, локализованных в России), отмечает Беспалов. Долю «Активного компонента» на российском рынке АФИ он оценивает в 1,1%. Если планы компании будут реализованы, ее доля может вырасти до 2-3%, говорит эксперт.