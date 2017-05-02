Производитель «Кагоцела» хочет привлечь около $100 млн на развитие

По данным DSM Group, в 2016 г. препарат «Кагоцел» стал вторым среди самых популярных на российском рынке

Производитель препаратов «Кагоцел» и «Коллост», компания «Ниармедик» (ООО «Ниармедик плюс»), ищет стратегического инвестора, рассказали «Ведомостям» два человека, получившие предложения «Ниармедика».

Компания рассчитывает привлечь примерно $100 млн, чтобы укрепить лидирующие позиции на российском лекарственном рынке и расширить бизнес на международном уровне, говорится в предложении, разосланном инвесторам. Мандат на поиск инвестора выдан компании «Ренессанс капитал», подтвердили оба человека, получившие предложения.

По данным производителя, «Кагоцел» – препарат для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций, а также герпеса; «Коллост» используется для регенерации костей и мягких тканей. «Кагоцел» входит в список жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

Представители «Ниармедика» и «Ренессанс капитала» не ответили на запросы «Ведомостей».

«Ниармердик» составила пятилетний бизнес-план, для выполнения его компания и ищет инвестора. Предлагается запустить семь новых фармацевтических проектов в России и за рубежом, говорит один из собеседников «Ведомостей», выказано намерение вывести «Кагоцел» на европейский рынок, выплатить долги, запустить препарат «Кагоцел для детей», добиться включения «Коллоста» в медицинскую страховку Европейского союза, а также внедрить новый противотуберкулезный препарат.

Акционеры готовы рассмотреть вторичное размещение акций компании с возможностью передачи контролирующего пакета в короткие сроки, информирует собеседник «Ведомостей».

Чьи лекарства?

Сейчас ООО «Ниармедик плюс» через цепочку кипрских компаний принадлежит кипрской Nearmedic Limited, следует из данных кипрского реестра. У последней более пятидесяти акционеров, среди которых гендиректор «Ниармедик» Владимир Нестеренко (42,4%), его сын и директор по развитию компании Сергей Нестеренко (3,7%), а также другие топ-менеджеры – Анатолий Суслов (4,6%) и Виктор Милититский (1,9%). Среди акционеров есть номинальный владелец, у которого 12,8% компании.

Все доли ООО «Ниармедик плюс», по данным ЕГРЮЛ, находятся в залоге у банка ВТБ. В 2015 г. банк выдал компании кредит 2,4 млрд руб., следует из данных кипрского реестра и ЕГРЮЛ. Представитель ВТБ сообщил, что банк давно и успешно сотрудничает с «Ниармедик плюс», но от дальнейших комментариев отказался.

Весь бизнес компании может быть оценен в $250-350 млн, предполагает руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов: соответственно, инвестор, который вложит около $100 млн, может получить 30-40% компании.

По данным DSM Group, в 2016 г. препарат «Кагоцел» стал вторым по популярности на российском рынке: его продажи выросли на 16,8% по сравнению с 2015 г. и достигли 5 млрд руб., правда, прежде «Кагоцел» был лидером, теперь его обошел другой противовирусный препарат – «Ингавирин» компании «Валента фарм», продажи которого достигли в 2016 г. 5,2 млрд руб. По данным другой аналитической компании, QuintilesIMS, «Кагоцел» остался на первом месте, а «Ингавирин» – второй; абсолютных цифр аналитики не сообщают.