Владелец фабрик «Рот Фронт» и «Красный Октябрь» запустил онлайн-магазин

Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: «Аленка» появилась в сети

Крупнейший в России производитель кондитерских изделий – холдинг «Объединенные кондитеры» запустил интернет-магазин «Аленка»: он работает по адресу shop.alenka.ru. В онлайн-магазине представлена вся продукция холдинга, пояснил «Ведомостям» его сотрудник, ответивший по телефону горячей линии. «Объединенные кондитеры», по собственным данным, управляют 19 кондитерскими фабриками в 11 российских регионах, включая московские «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Рот Фронт».