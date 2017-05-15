Владелец фабрик «Рот Фронт» и «Красный Октябрь» запустил онлайн-магазин

Конфеты «Мишка косолапый» в интернет-магазине «Объединенных кондитеров» дешевле, чем в фирменной рознице евгений разумный
Евгений Разумный / Ведомости
Крупнейший в России производитель кондитерских изделий – холдинг «Объединенные кондитеры» запустил интернет-магазин «Аленка»: он работает по адресу shop.alenka.ru. В онлайн-магазине представлена вся продукция холдинга, пояснил «Ведомостям» его сотрудник, ответивший по телефону горячей линии. «Объединенные кондитеры», по собственным данным, управляют 19 кондитерскими фабриками в 11 российских регионах, включая московские «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Рот Фронт».