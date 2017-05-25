Кировский завод теперь может испытывать турбинные установки для ледоколов

Модернизация стенда обошлось в 1,3 млрд руб. Кировский завод

Кировский завод 24 мая ввел в эксплуатацию стенд для испытания паротурбинных установок мощностью до 75 МВт. В России больше нет подобного оборудования, ранее испытания проводились только за границей, говорит представитель завода. Модернизация стенда обошлась более чем в 1,3 млрд руб., из которых 500 млн – целевой кредит фонда развития промышленности Минпромторга. Оборудование установлено на площадке ЗАО «Завод «Киров-энергомаш» (входит в Кировский завод), которое изготовляет паротурбинные установки. Стенд стал необходим предприятию после того, как по политическим причинам стало невозможным испытание турбин на заводе в Харькове.