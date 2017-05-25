Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Кировский завод готов к испытаниям
Кировский завод теперь может испытывать турбинные установки для ледоколов
Открытие испытательного стенда совпало с судебным заседанием, в котором он играет важную роль
- Дмитрий Горшенин
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Модернизация стенда обошлось в 1,3 млрд руб.
Кировский завод
Кировский завод 24 мая ввел в эксплуатацию стенд для испытания паротурбинных установок мощностью до 75 МВт. В России больше нет подобного оборудования, ранее испытания проводились только за границей, говорит представитель завода. Модернизация стенда обошлась более чем в 1,3 млрд руб., из которых 500 млн – целевой кредит фонда развития промышленности Минпромторга. Оборудование установлено на площадке ЗАО «Завод «Киров-энергомаш» (входит в Кировский завод), которое изготовляет паротурбинные установки. Стенд стал необходим предприятию после того, как по политическим причинам стало невозможным испытание турбин на заводе в Харькове.
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