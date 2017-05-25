Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Эдельвейс» упакует колбасу
Дилер европейских производителей пищевой оболочки построит в Ленобласти собственный завод
Инвестиции составят 982 млн рублей
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
«Эдельвейс» упакует колбасу
Е. Егоров
ООО «Индастриал инвестмент», дочерняя компания ООО «Эдельвейс», построит в Тосненском районе Ленобласти производство упаковки для мясопродуктов, рассказал вчера заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. По его словам, объем инвестиций составит 982,5 млн руб., производство планируется запустить в 2018 г. Мощность производственной линии он не раскрывает. Гибкая упаковка будет производиться из термопластичного полимерного сырья с высоким и средним барьером по кислороду, азоту, углекислому газу.
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