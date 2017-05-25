Промышленность
Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Эдельвейс» упакует колбасу

Дилер европейских производителей пищевой оболочки построит в Ленобласти собственный завод

Инвестиции составят 982 млн рублей

ООО «Индастриал инвестмент», дочерняя компания ООО «Эдельвейс», построит в Тосненском районе Ленобласти производство упаковки для мясопродуктов, рассказал вчера заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. По его словам, объем инвестиций составит 982,5 млн руб., производство планируется запустить в 2018 г. Мощность производственной линии он не раскрывает. Гибкая упаковка будет производиться из термопластичного полимерного сырья с высоким и средним барьером по кислороду, азоту, углекислому газу.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике