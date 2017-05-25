Дилер европейских производителей пищевой оболочки построит в Ленобласти собственный завод

«Эдельвейс» упакует колбасу Е. Егоров

ООО «Индастриал инвестмент», дочерняя компания ООО «Эдельвейс», построит в Тосненском районе Ленобласти производство упаковки для мясопродуктов, рассказал вчера заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. По его словам, объем инвестиций составит 982,5 млн руб., производство планируется запустить в 2018 г. Мощность производственной линии он не раскрывает. Гибкая упаковка будет производиться из термопластичного полимерного сырья с высоким и средним барьером по кислороду, азоту, углекислому газу.