«Роснефть» увеличила сумму иска к «Системе» из-за ослабления рубля Е. Разумный / Ведомости

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Системе-инвест» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при реорганизации ее структуры собственности в 2013–2014 гг. Позже они уточнили свои требования: 23 мая был подано заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб. Этот документ АФК «Система» разместила у себя на сайте. Из него следует, что первоначальная сумма была определена истцами по состоянию на 5 мая 2014 г., то есть на дату завершения реорганизации «Башнефти». Согласно курсу ЦБ на эту дату (35,72 руб за $1), ущерб равен $2,98 млрд, следует из документа.

Но так как «Башнефть» реализует нефть и нефтепродукты по ценам, соответствующим международным котировкам в долларах США, его курс с 2014 г. существенно вырос, а покупательная способность рубля значительно упала, то «расчет реальной суммы убытков следует производить с учетом корректировки, учитывающей изменение курса рубля к доллару США», считают «Роснефть» и «Башнефть».

Поэтому оцененный убыток в $2,98 млрд в пересчете по курсу ЦБ по состоянию на 22 мая 2017 г. (57,16 руб. за $1) составляет уже 170,6 млрд руб., говорится в заявлении истцов.

АФК «Система» считает, что данные требования, как и сам иск, не имеют под собой ни правовой, ни экономической основы, говорится в сообщении компании. «Требование истцов увеличить сумму якобы понесенных ими убытков обосновывается тем, что «с 2014 г. по настоящее время курс доллара США существенно вырос, а покупательная способность рубля значительно упала». Таким образом, российские государственные компании ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть» обосновывают размер требований к другим российским компаниям – АФК «Система» и АО «Система-инвест» – о компенсации предполагаемых убытков в России изменением курса американской валюты», - указывает АФК.

«То есть, фактически, «Роснефть» и «Башнефть» (компании российской юрисдикции) предлагают АФК «Система» (также российской компании) нести ответственность за изменение такого макроэкономического показателя, как покупательная способность российского рубля», - сказал представитель «Системы» Сергей Копытов.

Получить комментарий «Роснефти» пока не удалось.

В среду стало известно, что Башкирия (владеет 25% в «Башнефти») присоединилась к иску. Предварительное заседание по иску назначено на 6 июня.

В иске «Роснефть» и «Башнефть» не оспаривают сделки, совершенные при реорганизации, но указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для общества [«Башнефти»] итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти». В 2013 г. «Система» напрямую владела 50,1% «Башнефти», еще 30,2% обыкновенных акций принадлежало ЗАО «Система-инвест», в котором АФК имела 50,6%, остальное было у «Башнефти». К маю 2014 г. 100%-ная «дочка» «Башнефти» – «Башнефть-инвест» – поменяла пакеты акций Башкирской энергосбытовой компании (БЭСК) и «Уфаоргсинтеза» на 20,2% обыкновенных акций «Башнефти». Акции были погашены. Истцы недовольны, что с потерей косвенного контроля над БЭСК и «Уфаоргсинтезом» «Башнефть» потеряла права на дивиденды этих компаний. АФК парирует: активы были непрофильные, капитализация компании после их вывода выросла. «Башнефть» даже опосредованно не была мажоритарным акционером БЭСК и «Уфаоргсинтеза», не контролировала их и не имела возможности ими управлять, указывает ответчик. Выделение непрофильных активов – нормальная практика при подготовке компании к IPO, это повысило капитализацию «Башнефти».