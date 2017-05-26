Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Бритва по абонементу

Старый конкурент сделал новый вызов Gillette

Производитель бритв Schick запускает онлайн-сервис продажи лезвий, подходящих к бритвам Gillette

Компания Edgewell Personal Care, производитель бритв Schick – второго по популярности бритвенного бренда в США, запускает сервис онлайн-продаж по подписке бритвенных лезвий, которые подходят к станкам Gillette, но стоят дешевле. Это прямой вызов Gillette, принадлежащей корпорации Procter & Gamble (P&G).

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