Старый конкурент сделал новый вызов Gillette

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Бритва по абонементу

Gillette производит лезвия более высокого качества, заявила представитель компании Aynsley Floyd/Invision for Gillette/AP

Компания Edgewell Personal Care, производитель бритв Schick – второго по популярности бритвенного бренда в США, запускает сервис онлайн-продаж по подписке бритвенных лезвий, которые подходят к станкам Gillette, но стоят дешевле. Это прямой вызов Gillette, принадлежащей корпорации Procter & Gamble (P&G).