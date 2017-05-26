Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: Бритва по абонементу
Старый конкурент сделал новый вызов Gillette
Производитель бритв Schick запускает онлайн-сервис продажи лезвий, подходящих к бритвам Gillette
- Шерон Терлеп
- / The Wall Street Journal
Gillette производит лезвия более высокого качества, заявила представитель компании
Aynsley Floyd/Invision for Gillette/AP
Компания Edgewell Personal Care, производитель бритв Schick – второго по популярности бритвенного бренда в США, запускает сервис онлайн-продаж по подписке бритвенных лезвий, которые подходят к станкам Gillette, но стоят дешевле. Это прямой вызов Gillette, принадлежащей корпорации Procter & Gamble (P&G).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров