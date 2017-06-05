«Медси» заключила первые договоры на проведение клинических исследований лекарств

До конца года компания планирует аккредитовать все клиники

Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: «Медси» исследует таблетки

В целом испытания лекарства от диабета пройдут в 70 российских больницах, от гипертонии – в 80 клиниках России А. Махонин / Ведомости

Первым заказчиком и спонсором исследований стала японская Takeda Pharmaceutical, сообщили представители обеих сторон. ГК «Медси», управляющая сетью одноименных клиник, будет включена в проекты по исследованию препаратов для лечения сахарного диабета (алоглиптин) и артериальной гипертонии (азилсартана медоксомил) – завершить их планируется в 2018 г., уточнил медицинский директор Takeda в России Дмитрий Колода.