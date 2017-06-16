Гендиректор Avon Products Inc. Шери Маккой может уйти в отставку Bebeto Matthews / AP

Гендиректор Avon Products Шери Маккой может уйти на пенсию, рассказали люди, знакомые с ситуацией в компании. Условия ее ухода еще обговариваются и окончательное решение до сих пор не принято, сообщают источники, поэтому гендиректор наверняка проработает еще несколько месяцев. Маккой возглавила Avon в 2012 г., кто заменит ее, пока не ясно.