Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Гендиректор Avon может уйти в отставку

Гендиректор Avon Products Inc. Шери Маккой может уйти в отставку

Ее усилия реанимировать косметическую компанию не принесли результата

Гендиректор Avon Products Шери Маккой может уйти на пенсию, рассказали люди, знакомые с ситуацией в компании. Условия ее ухода еще обговариваются и окончательное решение до сих пор не принято, сообщают источники, поэтому гендиректор наверняка проработает еще несколько месяцев. Маккой возглавила Avon в 2012 г., кто заменит ее, пока не ясно.

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