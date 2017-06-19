Скидка РЖД на перевозку грузов может стать больше

Чиновники вместе с РЖД и ее клиентами решают, стоит ли дать монополии возможность предоставлять скидку в 55% вместо 50%

Грузоотправители могут надеяться на дополнительную скидку от РЖД Евгений Разумный / Ведомости

РЖД может получить право снижать тарифы для некоторых грузов на 55% в границах тарифного коридора. Обосновать целесообразность такой меры еще в марте 2016 г. поручил вице-премьер Аркадий Дворкович (копия поручения есть у «Ведомостей»). Заключение должно быть готово во II квартале 2017 г., говорится в документе. Обоснование готовит ФАС. Инициатива коснется грузов второго и третьего классов – нефти, зерна, удобрений и контейнеров, а также металлов, транспортируемых на расстояние до 1100 км. Сейчас на них действует понижающий коэффициент в размере до 50% без ограничения по дальности.