Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Миллиард за косметику

L’Oreal Group продает The Body Shop за 1 млрд евро

Покупатель – бразильская Natura Cosmeticos

Концерн L’Oreal Group сообщил, что подписал соглашение о продаже компании The Body Shop бразильской Natura Cosmeticos. Последняя предложила французскому холдингу продать The Body Shop 9 июня, она готова была заплатить за компанию примерно 1 млрд евро.

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