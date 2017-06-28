L’Oreal Group продает The Body Shop за 1 млрд евро

Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Миллиард за косметику

Бренд The Body Shop основан в 1976 г. The Body Shop

Концерн L’Oreal Group сообщил, что подписал соглашение о продаже компании The Body Shop бразильской Natura Cosmeticos. Последняя предложила французскому холдингу продать The Body Shop 9 июня, она готова была заплатить за компанию примерно 1 млрд евро.