Промышленность
Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Сталь онлайн

Российско-китайский инвестиционный фонд купил долю в китайской Zhaogang

Она торгует сталью и металлопрокатом через интернет
  • Виталий Петлевой,
  • Александра Терентьева
  • / Ведомости

Созданный РФПИ и китайской China Investment Corporation Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) купил долю в китайской интернет-компании Zhaogang, которая торгует сталью и металлопрокатом через интернет, рассказал источник, знакомый с условиями сделки, и подтвердил представитель РФПИ. Собеседник, близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что компания привлекла от пула инвесторов новый транш инвестиций на 300 млн юаней ($43 млн). Из них $15 млн инвестировал РКИФ. Какую долю получил фонд, его представитель не говорит. Представитель Zhaogang на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике