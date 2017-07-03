Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Сталь онлайн
Российско-китайский инвестиционный фонд купил долю в китайской Zhaogang
Она торгует сталью и металлопрокатом через интернет
- Виталий Петлевой,
- Александра Терентьева
- / Ведомости
Последние годы российские металлурги активно инвестируют в онлайн-сервисы, позволяющие в 3–4 клика купить металл
А. Белоусов / для Ведомостей
Созданный РФПИ и китайской China Investment Corporation Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) купил долю в китайской интернет-компании Zhaogang, которая торгует сталью и металлопрокатом через интернет, рассказал источник, знакомый с условиями сделки, и подтвердил представитель РФПИ. Собеседник, близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что компания привлекла от пула инвесторов новый транш инвестиций на 300 млн юаней ($43 млн). Из них $15 млн инвестировал РКИФ. Какую долю получил фонд, его представитель не говорит. Представитель Zhaogang на вопросы «Ведомостей» не ответил.
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