На руднике «Норникеля» на Таймыре произошел взрыв

На месте взрыва работают бригады горноспасателей Максим Стулов / Ведомости

На Таймыре 7 июля около 10 утра местного времени (6.00 мск) в шахте рудника «Заполярный» Заполярного филиала компании «Норникель» при ведении горно-проходческих работ шахтерами «Заполярной строительной компании» произошел взрыв, говорится в сообщении компании.

Число жертв на 12.54 мск выросло до четырех, сообщил представитель компании. Собеседник «РИА Новости» сообщал, что трое пострадали и госпитализированы. В МЧС и Минздраве подтвердили, что травмы получили три человека. Взрыв произошел на строящемся участке, уточнил представитель «Норникеля». День траура по погибшим объявлен 8 июля.

В сообщении «Норникеля», которое появилось сразу после взрыва, сообщалось, что, предположительно, причиной взрыва мог стать метан. Однако позже заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по безопасности и охране труда Сергей Градюшко заявил, что следов метана на месте взрыва не обнаружено. По его словам, внутренняя комиссия рассматривает разные версии взрыва. «Можно говорить как о возможной версии взрыв не взорвавшегося ранее взрывчатого материала… Это маловероятно, но сейчас комиссия рассматривает все версии», - добавил он.

Начальник главного управления МЧС России по региону Евгений Вершинин заявил, что авария произошла в результате хлопка газа на отметке 493 м. В момент происшествия на руднике «Заполярный» в Норильске Красноярского края могли находиться до 165 человек.

Инвесторы на происшедшее пока не отреагировали. На открытии торгов на Московской бирже «Норникель» за первые полчаса подешевел на 1% до 1,3 трлн руб. вместе с индексом, который пока теряет 1,1%.

Представитель «Норникеля» Градюшко заявил, что взрыв на шахте рудника «Заполярный» не скажется на общем объеме добычи «Норникеля». «Весь персонал, согласно плану ликвидации аварии, был эвакуирован, но это никак не скажется на работе по добыче полезных ископаемых», - сказал Градюшко. В компании уточнили, что работа шахты приостановлена на время поисково-спасательной операции.

Рудник «Заполярный» входит в Заполярный филиал «Норникеля», который расположен на полуострове Таймыр. Рудник разрабатывает месторождение «Норильск-1».

В 2016 г. было 53 несчастных случая, связанных с производством, говорится в отчете «Норникеля» за прошлый год. Всего в 2016 г. погибло на предприятии 13 человек, в 2015 - 14, в 2014 - 8 человек.