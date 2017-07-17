«Роснефть» оказалась одним из крупнейших владельцев люксовых вертолетов в России

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«Роснефть» в 2017–2021 гг. закупила услуги вертолетных перевозок на 63 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

Большие траты на вертолеты для добывающей компании объяснимы – это единственный способ доставлять вахтовиков на отдаленные месторождения. Поэтому нефтегазовые компании – крупнейшие клиенты вертолетчиков, дальше с большим отрывом идут медики и спасательные службы. Как следует из отчетов пяти ведущих вертолетных компаний мира, обслуживающих нефтяников, – CHC Group, Bristow Group, Petroleum Helicopters, Era Group Inc и HNZ Group Inc, их крупнейшим клиентом в 2016 г. была норвежская Statoil. Она заплатила более $284 млн (около 17 млрд руб.), идущие следом бразильская Petrobras и англо-голландская Royal Dutch Shell – $235 млн (14 млрд руб.) и $210 млн (12,7 млрд руб.) соответственно.

«Роснефть» – крупнейшая в мире публичная нефтяная компания по запасам и добыче. Ее расходы на транспорт сопоставимы. За перевозку сотрудников и грузов на вертолетах сторонних операторов в тех регионах, где компания осуществляет добычу нефти, она будет в течение 2017–2021 гг. платить по 10,6 млрд руб. ($175 млн). Это следует из разыгранных госкомпанией двух десятков конкурсов. Крупнейшим перевозчиком, судя по документам госзакупок, будет «Ютэйр – вертолетные услуги», «дочка» авиакомпании «Ютэйр». Как подсчитали «Ведомости», она выиграла контракты более чем на 33 млрд руб. из разыгранных 53 млрд руб.

Но этим траты «Роснефти» на вертолеты не ограничиваются. Из документов проведенной в 2015 г. «Роснефтью» закупки услуг перевозки на ее собственных вертолетах следует, что победитель – «внучатая» компания «РН-Аэрокрафт» в 2016 и 2017 гг. должна была получить за эти услуги по 10,5 млрд руб. Итак, в 2017 г. «Роснефть» может потратить на вертолетные перевозки около 21 млрд руб., а это уже заявка на мировое лидерство среди нефтегазовых компаний по подобным расходам.

По данным Ассоциации вертолетной индустрии, российский вертолетный рынок стабилен: в 2015 г. общая выручка вертолетных компаний России составила примерно 36 млрд руб. и прогноз на 2016 г. был такой же. Судя по этим цифрам, «Роснефть» обеспечивает заказами более половины рынка. Остальные тратят намного меньше. Так, второй по стоимости пакет заказов «Ведомости» обнаружили у госкомпании «Транснефть» – ее дочерние компании в конце 2015 г. провели тендеры на оказание услуг воздушного патрулирования и перевозок до конца 2017 г. на 9,5 млрд руб., т. е. 4,75 млрд руб. в год.