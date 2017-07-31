Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: P&G сэкономит на рекламе в сети
P&G урезала траты на продвижение в интернете более чем на $100 млн за последний квартал
Компания сочла это малоэффективным
- Александра Брюлл,
- Шерон Терлеп
- / The Wall Street Journal
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P&G избавилась от объявлений на сайтах с накрученной ботами аудиторией, с сомнительным контентом
John Minchillo / AP
Один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в мире – Procter & Gamble (P&G) попробовала урезать бюджет на продвижение в цифровой среде более чем на $100 млн в квартале, завершившемся 30 июня 2017 г. Об этом рассказал финдиректор P&G Джон Моллер. Например, P&G избавилась от объявлений на сайтах с накрученной ботами аудиторией, с сомнительным контентом. Это мало повлияло на бизнес и доказало, что такая реклама в основном не эффективна, считает компания.
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