Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: «Алтайвагон» завяз в убытках
Убыток «Алтайвагона» вырос в 12 раз, несмотря на рост производства
Причина – низкая себестоимость вагонов
- Дарья Белоглазова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Предприятие простаивало практически полгода в этом году
«Алтайвагон»
В 2016 г. производитель грузовых вагонов «Алтайвагон» (входит в группу «Сибирский деловой союз») увеличил чистый убыток в 12 раз до 2,6 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Выручка предприятия снизилась менее чем на 1% до 9,9 млрд руб. Убыток предприятие получает уже третий год подряд (см. график).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}