Убыток «Алтайвагона» вырос в 12 раз, несмотря на рост производства

Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: «Алтайвагон» завяз в убытках

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Предприятие простаивало практически полгода в этом году «Алтайвагон»

В 2016 г. производитель грузовых вагонов «Алтайвагон» (входит в группу «Сибирский деловой союз») увеличил чистый убыток в 12 раз до 2,6 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Выручка предприятия снизилась менее чем на 1% до 9,9 млрд руб. Убыток предприятие получает уже третий год подряд (см. график).