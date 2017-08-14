Столичный оператор каршеринга «Делимобиль» будет работать в Уфе

Конкуренты рынок изучают, но пока выходить в регионы не планируют

Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: «Делимобиль» поехал в Уфу

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В Уфе появится 50 автомобилей Hyundai Solaris, на которых компания работает в Москве и Петербурге Андрей Гордеев / Ведомости

Арендовать машину каршеринговой компании «Делимобиль» в Уфе можно будет уже в октябре 2017 г., рассказал заместитель гендиректора компании Станислав Горшов. Помимо Башкирии до конца года компания планирует подключить еще один регион, какой – Горшов раскрыть отказался.