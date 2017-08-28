Philip Morris выдает стики для устройств iQOS через автоматы
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У производителя сигарет Philip Morris International (PMI) появились автоматы, где можно получить купленные в интернете табачные стики для приборов iQOS (нагревают, а не воспламеняют табак), рассказал «Ведомостям» представитель табачной компании в России. Через этот автомат нельзя сделать заказ, а также нельзя забрать купленное в интернет-магазине само устройство iQOS, а можно только получить стики (выглядят как обрезанные сигареты), заказанные в интернете, продолжает он: автоматами удобно управлять централизованно, можно в режиме реального времени отслеживать продажи и пополнять запасы – это помогает оптимизировать доставку.
Компания считает разработку уникальной, и, по словам представителя PMI в России, устройства представлены только в России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге – всего 48 пунктов. На официальном сайте компании указано только 30 точек на карте: 27 в Москве и по одной в Ростове, Екатеринбурге и Новосибирске.
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