Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Элементарные инвестиции
Сервис по доставке продуктовых наборов привлек $2 млн на развитие
Среди инвесторов Elementaree – сотрудники инвестфонда UFG Private Equity и разработчика софта Veeam Software
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Сервис доставляет готовые продуктовые наборы с рецептами в Москве и Московской области
Elementaree
Сервис по доставке продуктовых наборов с рецептами Elementaree сообщил о привлечении $2 млн. По данным компании, деньги вложил ряд инвесторов, в том числе инвестиционный директор UFG Private Equity Илья Огай, основатель инвестфонда «Авенир» Борис Жилин и старший вице-президент разработчика программного обеспечения Veeam Software Антон Антич. Все трое информацию подтвердили.
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