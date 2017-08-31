Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Элементарные инвестиции

Сервис по доставке продуктовых наборов привлек $2 млн на развитие

Среди инвесторов Elementaree – сотрудники инвестфонда UFG Private Equity и разработчика софта Veeam Software

Сервис по доставке продуктовых наборов с рецептами Elementaree сообщил о привлечении $2 млн. По данным компании, деньги вложил ряд инвесторов, в том числе инвестиционный директор UFG Private Equity Илья Огай, основатель инвестфонда «Авенир» Борис Жилин и старший вице-президент разработчика программного обеспечения Veeam Software Антон Антич. Все трое информацию подтвердили.

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