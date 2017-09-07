«Беларуськалию» не нужен альянс с «Уралкалием» Андрей Александров / РИА Новости

«Беларуськалий» не видит целесообразности в альянсе с «Уралкалием», заявил гендиректор белорусской компании Иван Головатый. Его слова приводит информагентство «Белта». «Беларуськалий» и Белорусская калийная компания (БКК) после 2013 г. завоевали авторитет среди покупателей и производителей, отметил он, это самодостаточные компании, чтобы осуществлять свою деятельность.

Головатый подчеркнул, что белорусский калий сегодня занимает 20% мирового рынка калийных удобрений. «Последние два-три года мы удерживаем лидирующие позиции в экспорте калийных удобрений в мире», — сказал топ-менеджер.

При этом гендиректор БКК Елена Кудрявец отметила, что компания будет рассматривать возможность новых альянсов при условии прочных гарантий (ее слова также приводит «Белта»). «В жизни ничего не исключено и альянсы возможны. Сейчас идет процесс PotashCorp и Agrium. Посмотрим, жизнь покажет», — заявила она. По ее словам, нужны четкое понимание стратегии, которая будет у совместной компании, и экономический эффект для участников альянса.

«Я бы не сказала, что были предметные переговоры по этому поводу с «Уралкалием». Были обсуждения, идеи. Предметных значительных разговоров, о которых можно было бы сказать, что они перешли в другую фазу, я бы не назвала», — рассказала Кудрявец о перспективах восстановления сотрудничества с «Уралкалием».

Калийная война началась почти четыре года назад: в июле 2013 г. «Уралкалий» вышел из торгового соглашения с «Беларуськалием» (совместный трейдер — Белорусская калийная компания, БКК — продавал 42% калия в мире). Тогда «Уралкалий» начал продавать удобрения, «не обращая внимания на цены», через своего трейдера, говорил тогдашний гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. В результате цена на калий упала с $400 за 1 т до $214 за 1 т к 2017 г. Крупнейшие производители калия по всему миру в тот день подешевели на 20-25%. После нескольких уголовных дел в Белоруссии на Баумгертнера и совладельца «Уралкалия» Сулеймана Керимова последний компанию продал.

Нынешний основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин в июне встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На встрече обсуждалось возобновление сотрудничества по продажам хлоркалия, заявлял Мазепин (слова по «Интерфаксу»).