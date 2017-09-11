Сбербанк продаст свой аэропортовый бизнес

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Сбербанк готов распрощаться с олимпийским аэропортом Алексей Даничев / РИА Новости

Опоиске Сбербанком покупателя на 20%-1 акция «Базэл аэро» рассказали человек, близкий к «Базовому элементу», и топ-менеджер компании, рассматривавшей возможность купить долю. Об этом также знают два топ-менеджера аэропортовых холдингов. Информацию подтвердил человек, близкий к одному из акционеров «Базэл аэро».

О создании совместного предприятия «Базовый элемент», Changi Airports International и Сбербанк сообщили в 2011 г. Долю в кипрской Transport AMD – 2 (головная компания холдинга «Базэл аэро») Сбербанк купил за $120 млн в 2012 г., 30% тогда же купила сингапурская Changi (владеет и управляет аэропортом Сингапура) за $200 млн , 50%+1 акция холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски оставил за собой. Холдинг был оценен тогда в $500 млн, он включает аэропорты Сочи, Краснодара (вместе с филиалом – аэропортом Геленджика) и Анапы. Доли акционеров Transport AMD – 2, по данным кипрского реестра, с 2012 г. не изменились. Помимо «Базэл аэро» у «Базэла» есть другие аэропортовые активы: аэропорт Красноярска и 33% аэропорта Владивостока (по 33% также у РФПИ и Changi).

Сбербанк планировал, что инвестиции в «Базэл аэро» будут временными, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Пакет Сбербанка состоит из привилегированных акций (это подтверждают данные реестра), которые дают банку право на фиксированные выплаты, говорит другой собеседник. В отчете Transport AMD – 2 вложения Сбербанка в холдинг классифицированы как долг перед связанной стороной, процентная ставка по которому составляет 12% годовых. Выходит, с 2012 г. Сбербанк мог получить $72 млн в виде процентов по долгу. Эти выплаты «Базовый элемент» и Changi давно считают обременительными для холдинга, рассказывают собеседники «Ведомостей».

Судя по данным отчета, у «Базового элемента» и Changi в июле появился опцион на приобретение пакета Сбербанка. По словам одного из собеседников, «Базовый элемент» всерьез рассматривал возможность самому выкупить пакет Сбербанка. Но все-таки это маловероятно, так как Сбербанк продает дорого, а лишних средств у «Базового элемента» нет, добавляет другой собеседник.

«Базовый элемент» активно участвует в поиске покупателя, рассказывают источники «Ведомостей». На пакет есть иностранный претендент, переговоры с которым находятся в продвинутой стадии, добавляет один из них. Интересанта и стоимость пакета собеседники не называют.

Представители «Базового элемента» и Сбербанка от комментариев отказались.

В 2012–2016 гг. пассажиропоток «Базэл аэро» вырос с 5,5 млн до 9,9 млн человек, в первом полугодии 2017 г. четыре аэропорта приняли 4,5 млн пассажиров. «Средний мультипликатор для оценки российских аэропортов по трафику – 2500 руб. за пассажира, т. е. весь холдинг можно оценить примерно в 25 млрд руб.», – подсчитал аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов. Оценка по мультипликатору EV/EBITDA будет выше – 25–35 млрд руб., так как на 2016 г. аэропорты холдинга имели отрицательный чистый долг (средства на счетах на 500 млн руб. превышали долг), добавляет эксперт. Выходит, пакет Сбербанка может стоить 5–7 млрд руб. (по текущему курсу это $87–122 млн).

«Инфраструктурные активы интересны, а «Базэл аэро» к тому же работает в привлекательном регионе, Сочи имеет пятую свободу воздуха. Так как стратегический инвестор холдинга в лице Changi уже есть, то этот пакет может заинтересовать портфельных инвесторов», – рассуждает Юминов.-