РЖД хочет объединить логистический бизнес

Перед тем как продать долю в Gefco, РЖД может присоединить к ней «РЖД логистику»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Белозеров рассказывал, что РЖД готова продать долю в Gefco – «для управления достаточно владеть 50% плюс 1 акция» Gefco

Каждый из них занимает свою нишу. Мы не будем интегрировать, а постараемся более четко провести грани между сферами деятельности, чтобы не было внутреннего каннибализма», – говорил в майском интервью «Коммерсанту» президент РЖД Олег Белозеров о перспективах интеграции Gefco, «РЖД логистики» и других активов.

Тем не менее структуры РЖД изучают перспективы объединения бизнесов. «РЖД логистика» (РЖД владеет 99,84% через Объединенную транспортно-логистическую компанию) заказала инвестиционному банку JPMorgan «услуги финансового консалтинга для потенциальной сделки по интеграции с Gefco (у РЖД – 75%) с целью формирования единого субхолдинга РЖД на рынке логистических услуг», говорится в документах на сайте госзакупок. Сумма контракта – $500 000, срок оказания услуги – до декабря 2017 г. Инвестбанк должен оценить несколько возможных вариантов сделки – присоединение, слияние и создание совместного предприятия, пишет «Интерфакс». Еще один вариант – Gefco купит мажоритарную долю в «РЖД логистике». Представитель «РЖД логистики» от комментариев отказался, его коллеги в Gefco и JPMorgan не ответили.

«РЖД логистика» работает с промышленными предприятиями – от планирования схем погрузки и завоза сырья до диспетчерского контроля и вывоза готовой продукции. Gefco работает на международном рынке, ее специализация – перевозка автомобилей, автокомпонентов и проч. В 2016 г. выручка Gefco была 4,2 млрд евро, «РЖД логистика» в первом полугодии принесла РЖД 15% выручки (165,4 млрд руб.). «Сейчас обе компании, хоть они и в одном холдинге, конкурируют, при объединении они смогут увеличивать перевозки за счет клиентов друг друга», – говорит президент Гильдии экспедиторов Семен Резер.

Белозеров рассказывал, что РЖД готова продать долю в Gefco – «для управления достаточно владеть 50% плюс 1 акция». Переговоры велись с РФПИ, говорил президент РЖД (представитель РФПИ это не комментирует). Возможно, РЖД начинает предпродажную подготовку, допускает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Стоимость объединенной компании может быть выше стоимости компаний по отдельности. В 2012 г. долю в Gefco РЖД купила у PAS Group за 800 млн евро.