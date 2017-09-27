Siemens и Alstom объединят железнодорожные активы Balint Porneczi/Bloomberg

Германская Siemens и французская Alstom договорились объединить свои мощности по производству поездов. По прогнозам сторон, выручка нового железнодорожного гиганта составит 15,3 млрд евро, скорректировнная EBIT - 1,2 млрд евро, следует из пресс-релиза. Ежегодная синергия объединенных компаний оценивается в 470 млн евро в первые четыре года после завершения сделки. Конкурировать компании собираются с китайской госкорпорацией CRRC.

Меморандум о взаимопонимании об объединении производства ICE (InterCityExpress) и составов TGV стороны подписали 26 сентября, сообщает Deutsche Welle. Сделку уже одобрили наблюдательные советы во Франции и Германии. Штаб-квартира предприятия Siemens Alstom будет размещена в Париже, там же расположится управление собственно железнодорожными проектами. В Берлине будет находиться отдел мобильных решений. Бумаги предприятия будут торговаться на Парижской бирже.

Возглавит Siemens Alstom гендиректор Alstom Анри Пупар-Лафарж. 50% в новом предприятии будет владеть Siemens, в обмен он передаст в СП свои мощности по производству железнодорожного подвижного состава и железнодорожного сигнализационного оборудования. Всего в компании будет 62 300 сотрудников в более чем 60 странах. Французская сторона будет ежегодно вкладывать в проект 7,3 млрд евро, германская - 7,8.

Сделка объединит две инновационные компании на железнодорожном рынке, которые дополнят друг друга в плане деятельности и географии бизнеса, говорится в пресс-релизе.

Президент и гендиректор Siemens Джо Кезер назвал сделку воплощение европейской идеи по объединению: «Мы создаем нового европейского лидера в железнодорожной индустрии на долгий срок». Он также отметил, что появление доминирующего игрока в Азии уже сказалось на динамике глобального железнодорожного рынка. Пупар-Лафарж назвал достигнутую договоренность ключевым моментом в истории Alstom и шагом к изменению будущего транспортной системы.

Сделку должны одобрить регуляторы обеих стран, а также акционеры Alstom. Reuters назвал ее важным для президента Эммануэля Макрона прорывом во французско-германском сотрудничестве, но отметил, что оппозиция во Франции обеспокоена тем, что страна теряет контроль за производством своих высокоскоростных поездов TGV, предметом национальной гордости французов.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил во вторник, что правительство приветствует эту сделку, которая гарантирует Франции сохранение рабочих мест. По его словам, Франция отказывается от опциона по приобретению 20% в Alstom у индустриальной группы Bouygues. Государство выйдет из Alstom к 17 октября, сообщает «Прайм».