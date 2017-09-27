PepsiCo проверяла «Вимм-билль-данн» на коррупцию и финансовые нарушения

Информация о них всплыла после покупки российской компании в 2011 г., показали случайно попавшие к The Wall Street Journal документы

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В ходе проверки «Вимм-билль-данна» после поглощения PepsiCo, в частности, выяснила, что тот предоставлял корпоративный автомобиль в безвозмездное пользование одному из российских губернаторов Сергей Николаев / Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует жалобу бывшего главного юрисконсульта PepsiCo Моры Смит. Она обвиняет компанию в том, что была уволена в связи с проводимым ею внутренним расследованием возможных нарушений в «Вимм-билль-данне» после покупки российской компании. Об этом говорят люди, знакомые с ситуацией, и свидетельствуют внутренние документы PepsiCo.

PepsiCo объявила в декабре 2010 г. о покупке 66% акций «Вимм-билль-данна» (ВБД) за $3,8 млрд. Эта часть сделки была закрыта в феврале в 2011 г., а к сентябрю PepsiCo получила над компанией полный контроль, потратив около $5 млрд. Мора Смит была главным юрисконсультом в американской компании с мая 2011 по июнь 2012 г. Она, в частности, контролировала работу внешних юристов, компании Gibson, Dunn & Crutcher, которую PepsiCo наняла после появления информации о возможных нарушениях в ВБД. SEC проверяет информацию о том, не была ли Смит уволена, потому что ее деятельность раздражала некоторых руководителей PepsiCo, говорят знакомые с ситуацией люди. По их словам, расследование находится на ранней стадии и может не привести к каким-либо дисциплинарным мерам.

SEC вызвала Смит для получения сведений в рамках более масштабного расследования, в ходе которого комиссия выясняет, не ограничивают ли крупные компании возможности сотрудников по информированию о допускаемых в них нарушениях. Об этом говорится в записке, подготовленной юридической фирмой WilmerHale и датированной 31 августа. Записку вместе с остальными документами по делу Смит юрист WilmerHale по ошибке переслал корреспонденту The Wall Street Journal (они содержались в его переписке с другими юристами). SEC «сейчас, похоже, сосредоточилась на обвинениях Смит, которая утверждает, что ей отомстили [в PepsiCo] в нарушение правил SEC о защите информаторов», говорится в записке.

Как следует из полученных WSJ документов, в августе 2011 г. сотрудник ВБД сообщил на «горячую линию» PepsiCo, что руководство российской компании скрыло недостачу на $3 млн в прогнозируемых финансовых результатах за квартал, перенеся на другой период расходы и неправильно отразив в отчетности около 1700 т обезжиренного молока.