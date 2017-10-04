«Базовый элемент» продаст 15% En+

Олег Дерипаска разместит 15% акций компании на Лондонской и Московской биржах, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника Simon Dawson / Bloomberg

Основной акционер En+ Олег Дерипаска разместит 15% акций компании на Лондонской и Московской биржах, сообщил ТАСС со ссылкой на два источника.

Уже есть решение о проведении первичного размещения 15% акций холдинга. Листинг акций будет в Лондоне, а в Москве планируется размещение российских депозитарных расписок, приводит ТАСС.

Гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев уверен, что такая информация уже появлялась на рынке пару недель назад, но подробностей пока нет. По его данным, речь идет о сумме порядка $1,5 млрд. Лосев уверен, что компания ориентирована именно на привлечение якорных инвесторов. «Если бы компания ориентировалась на рынок, информационная кампания размещения была бы иной», - добавляет он.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писал о намерениях китайского энерготрейдера CEFC China Energy принять участие в IPO En+. CEFC готова купить 5% акций компании, рассказывали 13 сентября «Ведомостям» источники, близкие к разным сторонам сделки и потенциальным покупателям. Оценка En+ для размещения – $6–8 млрд, знают два собеседника. Таким образом, CEFC может купить акции компании на $300–400 млн.

«Базовый элемент» (управляет компаниями Дерипаски) и CEFC в июле подписали комплексное соглашение о сотрудничестве, напоминает представитель En+: «В соответствии с достигнутыми договоренностями стороны анализируют различные варианты партнерства». Получить комментарии CEFC China Energy не удалось.

CEFC может стать якорным инвестором предстоящего размещения акций компании на Лондонской бирже. En+ готовилась к IPO с начала года. Ожидается, что сделка может быть заключена в октябре 2017 г. Инвесторам будут предложены в равных долях новые и существующие акции, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, En+ рассчитывает, что половина покупателей будут якорными инвесторами.